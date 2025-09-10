"Honey, Não!" ganha cartaz e primeiro trailer

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Ovacionada depois da exibição no Festival de Cannes, a produção chega exclusivamente na rede de cinemas Cinesystem em 6 de novembro

A Universal Pictures lança hoje o primeiro trailer de “Honey, Não!” (Honey Don’t!), produção dirigida por Ethan Coen e protagonizada por Margaret Qualley, de “A Substância” e “Garotas em Fuga”, Chris Evans, de “Os Vingadores”, e Aubrey Plaza, de “Megalópolis”.

Sucesso no Festival de Cannes, onde foi ovacionado por seis minutos seguidos, o longa também conta com Charlie Day, de “Super Mario Bros: O Filme”, no elenco.

Com estreia marcada para 6 de novembro nos cinemas brasileiros, “Honey, Não!” é um lançamento exclusivo da rede de cinemas Cinesystem no Brasil. O longa tem roteiro de Ethan Coen e Tricia Cooke, que também assina a produção.

Cartaz do filme "Honey, não!" - Divulgação/Focus Features

A trama acompanha Honey O'Donahue (Margaret Qualley), uma detetive particular de uma cidade pequena que investiga uma série de mortes estranhas, ligadas a uma igreja misteriosa e envoltas por sedução, mentiras e ação. A história combina criativamente uma narrativa policial excêntrica, dinâmicas familiares e um forte senso de pertencimento.

O longa tem distribuição da Universal Pictures e estará disponível nos cinemas da rede Cinesystem a partir de 6 de novembro também em versões acessíveis.