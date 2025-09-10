fechar
Filmes | Notícia

Cinépolis lança novo sabor pipoca chocolate e reforça papel das bombonieres no cinema

Novo sabor combina a crocância tradicional da pipoca ao toque adocicado do chocolate; a novidade estará disponível a partir de 17 de setembro

Por Alice Lins Publicado em 10/09/2025 às 14:40
Cinépolis com novo sabor doce de pipoca
Cinépolis com novo sabor doce de pipoca - Divulgação

Clique aqui e escute a matéria

A Cinépolis acaba de ampliar seu cardápio com um novo sabor de pipoca doce nas bombonieres do Brasil.

A versão de chocolate chega para transformar ainda mais as sessões nas salas da rede, unindo a crocância tradicional do snack ao toque adocicado e envolvente do chocolate, uma combinação que promete conquistar o paladar dos cinéfilos.

A novidade estará disponível em todos os complexos da rede no Brasil a partir de 17 de setembro.

Mais do que um acompanhamento, a pipoca é parte essencial da experiência no cinema e consolidou-se como um dos grandes símbolos do setor, sendo responsável por uma parte significativa do faturamento das exibidoras em todo o mundo.

Na Cinépolis, as bombonieres têm papel estratégico na receita das 56 unidades no Brasil. Com o lançamento da pipoca de chocolate, a rede projeta um crescimento nessa participação e reafirma seu compromisso em oferecer qualidade e inovação no mix de produtos, apostando em um sabor que desperta curiosidade, desejo e lembranças afetivas.

“Nosso propósito é transformar a experiência do cinema em momentos especiais, com inovação, conforto e qualidade que vão além da tela. As bombonieres são parte estratégica dos negócios da Cinépolis e buscamos inovar constantemente nosso cardápio. A pipoca de chocolate chega para reforçar esse compromisso e encantar ainda mais os nossos clientes com muita crocância e doçura. Queremos oferecer ao público uma nova forma de aproveitar esse snack tão especial, unindo sabor e diversão em nossas salas”, comenta Willy Cravo, diretor de Marketing e Comercial da Cinépolis Brasil.

Leia também

Cinépolis anuncia combo especial em comemoração aos 30 anos do filme Toy Story
cinema

Cinépolis anuncia combo especial em comemoração aos 30 anos do filme Toy Story
Cinépolis inicia pré-venda de ingressos para o BTS Movie Weeks
cinema

Cinépolis inicia pré-venda de ingressos para o BTS Movie Weeks

Compartilhe

Tags