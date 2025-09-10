Cinépolis lança novo sabor pipoca chocolate e reforça papel das bombonieres no cinema

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Novo sabor combina a crocância tradicional da pipoca ao toque adocicado do chocolate; a novidade estará disponível a partir de 17 de setembro

Clique aqui e escute a matéria

A Cinépolis acaba de ampliar seu cardápio com um novo sabor de pipoca doce nas bombonieres do Brasil.

A versão de chocolate chega para transformar ainda mais as sessões nas salas da rede, unindo a crocância tradicional do snack ao toque adocicado e envolvente do chocolate, uma combinação que promete conquistar o paladar dos cinéfilos.

A novidade estará disponível em todos os complexos da rede no Brasil a partir de 17 de setembro.



Mais do que um acompanhamento, a pipoca é parte essencial da experiência no cinema e consolidou-se como um dos grandes símbolos do setor, sendo responsável por uma parte significativa do faturamento das exibidoras em todo o mundo.



Na Cinépolis, as bombonieres têm papel estratégico na receita das 56 unidades no Brasil. Com o lançamento da pipoca de chocolate, a rede projeta um crescimento nessa participação e reafirma seu compromisso em oferecer qualidade e inovação no mix de produtos, apostando em um sabor que desperta curiosidade, desejo e lembranças afetivas.



“Nosso propósito é transformar a experiência do cinema em momentos especiais, com inovação, conforto e qualidade que vão além da tela. As bombonieres são parte estratégica dos negócios da Cinépolis e buscamos inovar constantemente nosso cardápio. A pipoca de chocolate chega para reforçar esse compromisso e encantar ainda mais os nossos clientes com muita crocância e doçura. Queremos oferecer ao público uma nova forma de aproveitar esse snack tão especial, unindo sabor e diversão em nossas salas”, comenta Willy Cravo, diretor de Marketing e Comercial da Cinépolis Brasil.