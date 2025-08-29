Cinépolis anuncia combo especial em comemoração aos 30 anos do filme Toy Story

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Em breve, copos e baldes temáticos estarão disponíveis em todas as unidades da rede no Brasil. Confira os regulamentos da promoção

Para celebrar três décadas de um dos maiores clássicos da animação mundial, a Cinépolis, maior operadora de cinemas da América Latina, anuncia o lançamento de um combo exclusivo inspirado no universo de Toy Story.

Em breve, os fãs poderão adquirir copos colecionáveis com porta snack e baldes de pipoca temáticos, ilustrados com os personagens icônicos da franquia da Disney, realizada em parceria com a Pixar. A abertura das vendas será anunciada nas redes sociais da Cinépolis.



Balde em comemoração aos 30 anos de Toy Story - Divulgação

O combo estará disponível em todas as unidades da rede no Brasil, enquanto durarem os estoques, e promete encantar as gerações que cresceram com Andy, Woody, Buzz Lightyear e todos os brinquedos que marcaram a história do cinema.



A iniciativa também é uma oportunidade especial para que o público volte às salas de cinema com os itens temáticos em mãos e assista à reexibição do primeiro filme da franquia, que retorna às telonas brasileiras a partir de 11 de setembro de 2025. A pré-venda para aquisição dos ingressos já está disponível no app da Cinépolis, no site oficial e nas bilheterias.



A ação faz parte das comemorações do aniversário de Toy Story, primeiro longa-metragem totalmente produzido em computação gráfica, lançado originalmente em 1995.