Agenda | Notícia

Cinépolis anuncia combo especial em comemoração aos 30 anos do filme Toy Story

Em breve, copos e baldes temáticos estarão disponíveis em todas as unidades da rede no Brasil. Confira os regulamentos da promoção

Por Alice Lins Publicado em 29/08/2025 às 18:27
Baldes em comemoração aos 30 anos de Toy Story
Baldes em comemoração aos 30 anos de Toy Story - Divulgação

Para celebrar três décadas de um dos maiores clássicos da animação mundial, a Cinépolis, maior operadora de cinemas da América Latina, anuncia o lançamento de um combo exclusivo inspirado no universo de Toy Story.

Em breve, os fãs poderão adquirir copos colecionáveis com porta snack e baldes de pipoca temáticos, ilustrados com os personagens icônicos da franquia da Disney, realizada em parceria com a Pixar. A abertura das vendas será anunciada nas redes sociais da Cinépolis.

Divulgação
Balde em comemoração aos 30 anos de Toy Story - Divulgação

O combo estará disponível em todas as unidades da rede no Brasil, enquanto durarem os estoques, e promete encantar as gerações que cresceram com Andy, Woody, Buzz Lightyear e todos os brinquedos que marcaram a história do cinema.

A iniciativa também é uma oportunidade especial para que o público volte às salas de cinema com os itens temáticos em mãos e assista à reexibição do primeiro filme da franquia, que retorna às telonas brasileiras a partir de 11 de setembro de 2025. A pré-venda para aquisição dos ingressos já está disponível no app da Cinépolis, no site oficial e nas bilheterias.

A ação faz parte das comemorações do aniversário de Toy Story, primeiro longa-metragem totalmente produzido em computação gráfica, lançado originalmente em 1995.

