Ghibli Fest 2025: confira todas as unidades da Cinemark que exibirão as 14 animações da mostra especial
Festival do Studio Ghibli no Brasil entra no circuito da Rede do dia 18 de setembro a 1º de outubro. Pré-venda de ingressos abre em 4 de setembro
Clique aqui e escute a matéria
A Cinemark acaba de revelar o circuito completo de unidades que vão exibir a filmografia da parte 1 do GHIBLI FEST 2025.
14 títulos renomados, dentre eles, dois indicados e um vencedor do Oscar, estarão em cartaz na Rede em mais de 30 cidades, de 18 de setembro a 1º de outubro, e poderão ser conferidos no melhor conforto e tecnologia que uma sala da Cinemark oferece.
A pré-venda de ingressos abre oficialmente em 4 de setembro no site e app da Rede. Membros Cinemark Club podem aproveitar o benefício do plano Black e resgatar seus ingressos para este festival.
Confira a lista completa de filmes que serão exibidos:
- A Viagem de Chihiro (DUB/LEG) - Vencedor do Oscar
- Meu Amigo Totoro (DUB/LEG)
- O Castelo Animado (DUB/LEG) - Indicado ao Oscar
- Ponyo: Uma Amizade que Veio do Mar (DUB/LEG)
- O Serviço de Entregas da Kiki (DUB/LEG)
- Porco Rosso: O Último Herói Romântico (DUB/LEG)
- Vidas ao Vento (DUB/LEG) - Indicado ao Oscar
- Nausicaä do Vale do Vento (LEG)
- Sussurros do Coração (DUB/LEG)
- Pom Poko: A Grande Batalha dos Guaxinins (DUB/LEG)
- Meus Vizinhos, os Yamadas (DUB/LEG)
- Memórias de Ontem (DUB/LEG)
- Eu Posso Ouvir o Oceano (DUB/LEG)
- Da Colina Kokuriko (LEG)
Confira o circuito completo da Rede:
- Aracaju Shopping Riomar
- Barueri Shopping Tamboré
- Belo Horizonte BH Shopping
- Betim Metropolitan Garden Shopping Betim
- Brasília Pier 21
- Campinas Iguatemi Campinas
- Campo Grande Campo Grande
- Canoas Canoas Cinemark
- Curitiba Shopping Mueller
- Florianópolis Floripa Shopping
- Goiânia Flamboyant Goiânia
- Guarulhos Internacional Guarulhos
- Londrina Londrina
- Mogi das Cruzes Mogi Shopping
- Natal Midway Mall Shopping
- Niterói Niterói Plaza
- Osasco União Osasco
- Porto Alegre Barra Sul Shopping
- Porto Alegre Wallig Porto Alegre
- Recife Riomar Recife
- Ribeirão Preto Novo Shopping
- Rio de Janeiro Carioca Shopping
- Rio de Janeiro Downtown Barra
- Rio de Janeiro Botafogo
- Salvador Salvador Shopping
- Santo André Grand Plaza
- Santos Praiamar Shopping
- São Bernardo do Campo Extra Anchieta
- São Caetano do Sul Park Shopping São Caetano
- São José dos Campos Colinas
- São Paulo Cidade Jardim
- São Paulo Metrô Santa Cruz
- São Paulo Shopping D
- São Paulo Market Place
- São Paulo Center Norte
- São Paulo Central Plaza
- São Paulo SP Market
- São Paulo Metrô Tatuapé
- São Paulo Interlagos Shopping
- São Paulo Eldorado
- São Paulo Aricanduva
- São Paulo Pátio Paulista
- São Paulo Tucuruvi
- São Paulo West Plaza
- São Paulo Mooca Plaza Shopping
- São Paulo Tietê Plaza Shopping
- São Paulo Cidade São Paulo
- Taguatinga Taguatinga
- Uberlândia Uberlândia
- Vila Velha Vila Velha
- Vitória Vitória
GHIBLI FEST 2025 na Cinemark
- Quando: De 18 de setembro a 1º de outubro. Pré-venda de ingressos abre em 4/9.
- Onde: Lista completa acima.
- Membros Cinemark Club podem aproveitar o benefício do plano Black e resgatar seus ingressos para este festival.