Ghibli Fest 2025: confira todas as unidades da Cinemark que exibirão as 14 animações da mostra especial

Festival do Studio Ghibli no Brasil entra no circuito da Rede do dia 18 de setembro a 1º de outubro. Pré-venda de ingressos abre em 4 de setembro

A Cinemark acaba de revelar o circuito completo de unidades que vão exibir a filmografia da parte 1 do GHIBLI FEST 2025.

14 títulos renomados, dentre eles, dois indicados e um vencedor do Oscar, estarão em cartaz na Rede em mais de 30 cidades, de 18 de setembro a 1º de outubro, e poderão ser conferidos no melhor conforto e tecnologia que uma sala da Cinemark oferece.

A pré-venda de ingressos abre oficialmente em 4 de setembro no site e app da Rede. Membros Cinemark Club podem aproveitar o benefício do plano Black e resgatar seus ingressos para este festival.

Confira a lista completa de filmes que serão exibidos:

A Viagem de Chihiro (DUB/LEG) - Vencedor do Oscar



Meu Amigo Totoro (DUB/LEG)



O Castelo Animado (DUB/LEG) - Indicado ao Oscar



Ponyo: Uma Amizade que Veio do Mar (DUB/LEG)



O Serviço de Entregas da Kiki (DUB/LEG)



Porco Rosso: O Último Herói Romântico (DUB/LEG)



Vidas ao Vento (DUB/LEG) - Indicado ao Oscar



Nausicaä do Vale do Vento (LEG)



Sussurros do Coração (DUB/LEG)



Pom Poko: A Grande Batalha dos Guaxinins (DUB/LEG)



Meus Vizinhos, os Yamadas (DUB/LEG)



Memórias de Ontem (DUB/LEG)



Eu Posso Ouvir o Oceano (DUB/LEG)



Da Colina Kokuriko (LEG)



Confira o circuito completo da Rede:

Aracaju Shopping Riomar



Barueri Shopping Tamboré



Belo Horizonte BH Shopping



Betim Metropolitan Garden Shopping Betim



Brasília Pier 21



Campinas Iguatemi Campinas



Campo Grande Campo Grande



Canoas Canoas Cinemark



Curitiba Shopping Mueller



Florianópolis Floripa Shopping



Goiânia Flamboyant Goiânia



Guarulhos Internacional Guarulhos



Londrina Londrina



Mogi das Cruzes Mogi Shopping



Natal Midway Mall Shopping



Niterói Niterói Plaza



Osasco União Osasco



Porto Alegre Barra Sul Shopping



Porto Alegre Wallig Porto Alegre



Recife Riomar Recife



Ribeirão Preto Novo Shopping



Rio de Janeiro Carioca Shopping



Rio de Janeiro Downtown Barra



Rio de Janeiro Botafogo



Salvador Salvador Shopping



Santo André Grand Plaza



Santos Praiamar Shopping



São Bernardo do Campo Extra Anchieta



São Caetano do Sul Park Shopping São Caetano



São José dos Campos Colinas



São Paulo Cidade Jardim



São Paulo Metrô Santa Cruz



São Paulo Shopping D



São Paulo Market Place



São Paulo Center Norte



São Paulo Central Plaza



São Paulo SP Market



São Paulo Metrô Tatuapé



São Paulo Interlagos Shopping



São Paulo Eldorado



São Paulo Aricanduva



São Paulo Pátio Paulista



São Paulo Tucuruvi



São Paulo West Plaza



São Paulo Mooca Plaza Shopping



São Paulo Tietê Plaza Shopping



São Paulo Cidade São Paulo



Taguatinga Taguatinga



Uberlândia Uberlândia



Vila Velha Vila Velha



Vitória Vitória



GHIBLI FEST 2025 na Cinemark

