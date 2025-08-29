fechar
Filmes | Notícia

Ghibli Fest 2025: confira todas as unidades da Cinemark que exibirão as 14 animações da mostra especial

Festival do Studio Ghibli no Brasil entra no circuito da Rede do dia 18 de setembro a 1º de outubro. Pré-venda de ingressos abre em 4 de setembro

Por Alice Lins Publicado em 29/08/2025 às 18:05
Semana do cinema no Cinemark exibe clássicos Ghibli
Semana do cinema no Cinemark exibe clássicos Ghibli - Divulgação

Clique aqui e escute a matéria

A Cinemark acaba de revelar o circuito completo de unidades que vão exibir a filmografia da parte 1 do GHIBLI FEST 2025.

14 títulos renomados, dentre eles, dois indicados e um vencedor do Oscar, estarão em cartaz na Rede em mais de 30 cidades, de 18 de setembro a 1º de outubro, e poderão ser conferidos no melhor conforto e tecnologia que uma sala da Cinemark oferece.

A pré-venda de ingressos abre oficialmente em 4 de setembro no site e app da Rede. Membros Cinemark Club podem aproveitar o benefício do plano Black e resgatar seus ingressos para este festival.

Confira a lista completa de filmes que serão exibidos:

  • A Viagem de Chihiro (DUB/LEG) - Vencedor do Oscar
  • Meu Amigo Totoro (DUB/LEG)
  • O Castelo Animado (DUB/LEG) - Indicado ao Oscar
  • Ponyo: Uma Amizade que Veio do Mar (DUB/LEG)
  • O Serviço de Entregas da Kiki (DUB/LEG)
  • Porco Rosso: O Último Herói Romântico (DUB/LEG)
  • Vidas ao Vento (DUB/LEG) - Indicado ao Oscar
  • Nausicaä do Vale do Vento (LEG)
  • Sussurros do Coração (DUB/LEG)
  • Pom Poko: A Grande Batalha dos Guaxinins (DUB/LEG)
  • Meus Vizinhos, os Yamadas (DUB/LEG)
  • Memórias de Ontem (DUB/LEG)
  • Eu Posso Ouvir o Oceano (DUB/LEG)
  • Da Colina Kokuriko (LEG)

Confira o circuito completo da Rede:

  • Aracaju Shopping Riomar
  • Barueri Shopping Tamboré
  • Belo Horizonte BH Shopping
  • Betim Metropolitan Garden Shopping Betim
  • Brasília Pier 21
  • Campinas Iguatemi Campinas
  • Campo Grande Campo Grande
  • Canoas Canoas Cinemark
  • Curitiba Shopping Mueller
  • Florianópolis Floripa Shopping
  • Goiânia Flamboyant Goiânia
  • Guarulhos Internacional Guarulhos
  • Londrina Londrina
  • Mogi das Cruzes Mogi Shopping
  • Natal Midway Mall Shopping
  • Niterói Niterói Plaza
  • Osasco União Osasco
  • Porto Alegre Barra Sul Shopping
  • Porto Alegre Wallig Porto Alegre
  • Recife Riomar Recife
  • Ribeirão Preto Novo Shopping
  • Rio de Janeiro Carioca Shopping
  • Rio de Janeiro Downtown Barra
  • Rio de Janeiro Botafogo
  • Salvador Salvador Shopping
  • Santo André Grand Plaza
  • Santos Praiamar Shopping
  • São Bernardo do Campo Extra Anchieta
  • São Caetano do Sul Park Shopping São Caetano
  • São José dos Campos Colinas
  • São Paulo Cidade Jardim
  • São Paulo Metrô Santa Cruz
  • São Paulo Shopping D
  • São Paulo Market Place
  • São Paulo Center Norte
  • São Paulo Central Plaza
  • São Paulo SP Market
  • São Paulo Metrô Tatuapé
  • São Paulo Interlagos Shopping
  • São Paulo Eldorado
  • São Paulo Aricanduva
  • São Paulo Pátio Paulista
  • São Paulo Tucuruvi
  • São Paulo West Plaza
  • São Paulo Mooca Plaza Shopping
  • São Paulo Tietê Plaza Shopping
  • São Paulo Cidade São Paulo
  • Taguatinga Taguatinga
  • Uberlândia Uberlândia
  • Vila Velha Vila Velha
  • Vitória Vitória

GHIBLI FEST 2025 na Cinemark

  • Quando: De 18 de setembro a 1º de outubro. Pré-venda de ingressos abre em 4/9.
  • Onde: Lista completa acima.
  • Membros Cinemark Club podem aproveitar o benefício do plano Black e resgatar seus ingressos para este festival.

Leia também

Cinépolis participa de Semana do Cinema com ingressos e combos a partir de R$ 10
cinema

Cinépolis participa de Semana do Cinema com ingressos e combos a partir de R$ 10
Nova edição da Semana do Cinema terá filmes a R$ 10 em todo o Brasil
Cinema

Nova edição da Semana do Cinema terá filmes a R$ 10 em todo o Brasil

Compartilhe

Tags