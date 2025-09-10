fechar
Filmes | Notícia

Animação "Grand Prix: A Toda Velocidade" ganha trailer oficial

Distribuído pela Paris Filmes, "Grand Prix: A Toda Velocidade" (Grand Prix of Europe) chega aos cinemas brasileiros em novembro. Saiba mais!

Por Alice Lins Publicado em 10/09/2025 às 14:52
Cena do filme "Grand Prix: A Toda Velocidade"
Cena do filme "Grand Prix: A Toda Velocidade" - Divulgação

A Paris Filmes acaba de lançar o trailer de “Grand Prix: A Toda Velocidade” (Grand Prix of Europe). O vídeo traz novas cenas que acompanham a trajetória de Edda, uma jovem obcecada por corridas, enquanto realiza seu sonho de competir no Grande Prêmio da Europa.

A produção chega aos cinemas em 06 de novembro.

A trama acompanha Edda, uma ratinha que sonha em competir no Grand Prix. Seu mundo vira de cabeça para baixo quando, de forma inesperada, ela recebe a chance de disputar a corrida disfarçada de seu ídolo e piloto estrela, Ed.

Divulgação
Cartaz do filme "Grand Prix: A Toda Velocidade" - Divulgação

Ao longo da competição, Edda, sob a orientação de Ed como seu mentor, enfrenta uma série de desafios e armadilhas na pista – testando sua resiliência, habilidades e coragem.

A distribuição nacional é da Paris Filmes e o roteiro é de Kirstie Falkous, David Ginnuttis e Jeffrey Hylton. Quem assina a direção é Waldemar Fast (“Avatar: O Último Mestre do Ar”).

