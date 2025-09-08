O2 Play e Globoplay anunciam parceria em 2 filmes nacionais

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Em parceria inédita, Globoplay e O2 Play anunciam datas de estreia de Enterre Seus Mortos e Barba Ensopada de Sangue. Saiba mais detalhes

Globoplay e O2 Play anunciam, em parceria, as datas de lançamento nos cinemas dos longas-metragens Enterre Seus Mortos e Barba Ensopada de Sangue, dois filmes Originais Globoplay, com roteiros extraídos de livros e foram exibidos na 48ª Mostra Internacional de Cinema, em São Paulo.

Com estreia marcada para 30 de outubro, Enterre Seus Mortos é baseado no romance homônimo de Ana Paula Maia e tem Selton Mello, Marjorie Estiano e Betty Faria no elenco.

A história acompanha Edgar Wilson, encarregado da manutenção de rodovias da pequena cidade de Abalurdes, recolhendo animais mortos nas pistas. Com ele, trabalha o colega Tomás, ex-padre excomungado que oferece extrema-unção a quem cruza seu caminho, e Nete, chefe de Edgar e com quem ele mantém uma relação.

Enquanto os três seguem suas rotinas, sinais se acumulam em torno da comunidade e indicam que um arrebatamento final pode estar próximo. O filme também foi exibido no Festival do Rio em 2024.

Já Barba Ensopada de Sangue, adaptação do livro de Daniel Galera, estreia nos cinemas em 27 de novembro. A trama gira em torno de Gabriel, que, após a morte do pai, inicia uma jornada até a praia da Armação (SC) em busca de suas raízes.

Lá, ele se depara com um mistério em torno da figura enigmática do avô, um esqueleto de uma baleia e uma cidade empenhada em enterrar o próprio passado. A investigação pessoal de Gabriel reabre memórias e silêncios do lugar, compondo um enigma que atravessa o litoral e a história da família. O filme também foi exibido no Festival de Gramado.

As produções são assinadas pela RT Features em coprodução com Globoplay, colaboração que se repete após Ainda Estou Aqui, vencedor do Oscar de Filme Internacional 2025.