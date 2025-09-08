fechar
Maior fim de semana de estreia de filme de terror no Brasil é de Invocação do Mal 4

Longa liderou as bilheterias no mesmo período, arrecadando R$ 42 milhões e registrando público de quase 2 milhões de pessoas em apenas quatro dias

Por Alice Lins Publicado em 08/09/2025 às 20:44
Cena de 'Invocação Do Mal 4: O Último Ritual'
Cena de 'Invocação Do Mal 4: O Último Ritual' - Divulgação/Giles Keyte

Invocação do Mal 4: O Último Ritual chegou aos cinemas brasileiros com sucesso estrondoso, e agora celebra uma nova conquista: o posto de maior final de semana de abertura de um filme de terror no país.

O novo longa da Warner Bros. Pictures atingiu o primeiro lugar em bilheterias no Brasil durante o período, levando quase 2 milhões de pessoas para as salas de cinema. No total, foram arrecadados R$ 42 milhões de quinta-feira (4) a domingo (7).

O capítulo final da franquia Invocação do Mal tem empilhado recorde sobre recorde, se consolidando como a maior pré-venda de um filme de terror no Brasil, com mais de 293 mil ingressos vendidos antes da estreia oficial.

Logo em seguida, registrou a maior estreia de um longa do gênero no país, levando mais de 370 mil pessoas às salas de cinema no dia do lançamento.

Com direção de Michael Chaves e produção de James Wan e Peter Safran, Invocação do Mal 4: O Último Ritual encerra a saga dos investigadores paranormais Ed (Patrick Wilson) e Lorraine Warren (Vera Farmiga). No filme, o casal abandona uma aposentadoria provisória para enfrentar o caso mais perturbador de suas carreiras.

Invocação do Mal 4: O Último Ritual está em cartaz em todo o Brasil em IMAX e em versões acessíveis. Para informações sobre ingressos e detalhes das sessões, consulte as redes de cinema mais próximas.

