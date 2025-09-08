fechar
"Bom Menino", terror sob o ponto de vista de um cachorro, tem cartaz divulgado

O longa-metragem tem a estreia marcada para o mês de outubro nos cinemas brasileiros. Saiba mais informações e o que se sabe até agora do filme

Por Alice Lins Publicado em 08/09/2025 às 21:06
Cena do filme "Bom Menino"
Cena do filme "Bom Menino" - Divulgação

A Paris Filmes divulgou o cartaz nacional de “Bom Menino” (Good Boy). O filme, que será lançado no dia 30 de outubro em cinemas de todo o Brasil, é uma história de terror contada pelo ponto de vista de um cachorro. Baixe o cartaz neste link e veja mais imagens aqui.

Um cão fiel se muda com Todd, seu tutor, para uma casa de campo. Lá, ele descobre forças sobrenaturais escondidas nas sombras. Quando as entidades sombrias ameaçam seu dono, o corajoso cão deve lutar para protegê-lo.

“Bom Menino” é o primeiro longa-metragem dirigido por Ben Leonberg. Shane Jensen interpreta Todd e o cão Indy faz o protagonista do filme. A distribuição nacional fica por conta da Paris Filmes.

 

