"Vivo ou Morto | Entre Facas e Segredos 3" recebe primeiro teaser oficial

Vivo ou Morto: Um Mistério Knives Out ganha teaser misterioso e apresenta elenco de peso em trama que envolve padres e cemitérios!

O perfil oficial de Vivo ou Morto: Um Mistério Knives Out compartilhou nas redes sociais uma publicação enigmática com a frase: "Se prepare para confessar".

A postagem indica que o teaser do novo longa será lançado amanhã, segunda-feira (08), deixando os fãs ainda mais ansiosos.

O terceiro filme da franquia traz de volta Daniel Craig como o detetive Benoit Blanc e conta novamente com Rian Johnson na direção e roteiro, responsável pela série desde o primeiro longa, Entre Facas e Segredos (2019).

O segundo filme, Glass Onion (2022), foi produzido pela Netflix, que investiu centenas de milhões em Craig e Johnson pelos direitos da franquia inspirada nos mistérios de Agatha Christie. Cada filme apresenta Blanc investigando um novo homicídio intrigante.

A franquia também é conhecida por seu elenco estelar. O primeiro filme contou com Ana de Armas, Michael Shannon, Jamie Lee Curtis, Toni Collette e Christopher Plummer. Já Glass Onion trouxe Edward Norton, Dave Bautista, Ethan Hawke, Kate Hudson, Madelyn Cline, Janelle Monáe e Hugh Grant.

Para Vivo ou Morto, o elenco inclui Josh O’Connor, Glenn Close, Kerry Washington, Jeremy Renner, Cailee Spaeny, Andrew Scott e Daryl McCormack. A nova trama promete mistério envolvendo padres e cemitérios.

O primeiro filme está disponível em streaming no Brasil, enquanto Glass Onion é exclusivo da Netflix. Vivo ou Morto estreia em 12 de dezembro de 2025.