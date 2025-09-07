Filme live-action de "Call of Duty" é confirmado
Paramount confirma filme live-action de Call of Duty e promete experiência cinematográfica fiel aos fãs da icônica franquia de games
O filme em live-action de Call of Duty foi oficialmente confirmado pela Paramount, encerrando semanas de especulações sobre a adaptação cinematográfica da famosa franquia de games. O acordo entre Activision e Paramount permitirá que o estúdio desenvolva, produza e distribua o longa, prometendo agradar tanto os fãs de longa data quanto conquistar novos públicos.
Em comunicado conjunto, as empresas afirmaram que o projeto foi pensado para entregar "as características que os fãs amam na série icônica, ao mesmo tempo em que expande ousadamente a franquia para públicos totalmente novos".
David Ellison, CEO da Paramount, celebrou a novidade: “Como fã de longa data de Call of Duty, isso é um sonho realizado. Desde as primeiras campanhas dos Aliados no Call of Duty original até Modern Warfare e Black Ops, passei incontáveis horas jogando esta franquia. Ter a Activision e jogadores de todo o mundo trazendo este universo para a tela grande é uma honra e uma responsabilidade que levamos muito a sério”.
Ellison ainda destacou: “Estamos abordando este filme com o mesmo compromisso disciplinado e intransigente que aplicamos em Top Gun: Maverick, garantindo que ele atenda aos padrões altos que a franquia e seus fãs merecem. Nosso objetivo é entregar uma experiência cinematográfica que emocione os fãs de longa data e conquiste uma nova geração”.
Até o momento, não há informações sobre roteiro, direção ou elenco, nem previsão para o início das filmagens.
Paralelamente, a franquia de games segue em expansão com Call of Duty: Black Ops 7, 22º título da série e oitavo da saga Black Ops. A história se passa em 2035, após os eventos de Black Ops II (2012), e acompanha a equipe do Black Ops, liderada por David Mason, enfrentando inimigos que transformaram o medo em arma.
O jogo terá beta aberto em outubro e traz foco na campanha, mas manterá modos multiplayer e missões contra zumbis. Milo Ventimiglia foi confirmado no elenco da narrativa cinematográfica do game. O lançamento oficial de Black Ops 7 está marcado para 14 de novembro, nas plataformas PlayStation 4 e 5, Xbox One e Series X|S e PC.