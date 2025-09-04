Universal Pictures lança novo trailer da sequência "O Telefone Preto 2"
Dirigido por Scott Derrickson, o filme estreia em 16 de outubro nos cinemas. O filme eleva a tensão e expande o universo criado no primeiro longa
A Universal Pictures lança hoje o novo trailer de “O Telefone Preto 2” (The Black Phone 2), sequência do fenômeno global de terror que conquistou crítica e público em 2022, arrecadando mais de 160 milhões de dólares em bilheteria mundial.
Ethan Hawke, quatro vezes indicado ao Oscar, retorna ao papel mais perturbador de sua carreira: O Sequestrador. O filme eleva a tensão e expande o universo criado no primeiro longa consolidando a franquia como uma das mais impactantes do gênero.
Com estreia marcada para 16 de outubro nos cinemas brasileiros, o longa tem direção de Scott Derrickson e roteiro assinado por ele ao lado de C. Robert Cargill. Baseado nos personagens criados por Joe Hill, traz de volta Mason Thames e Madeleine McGraw como os irmãos Finn e Gwen. A produção em parceria com a Blumhouse é assinada por Jason Blum, Scott Derrickson e C. Robert Cargill, com produção executiva de Joe Hill, Adam Hendricks e Ryan Turek.
A nova trama se passa quatro anos após a fuga de Finn e a morte do Sequestrador. Apesar do tempo, Finn ainda lida com os traumas do sequestro, enquanto Gwen começa a receber ligações em sonhos que a levam até um acampamento de inverno marcado por mistérios e visões de vítimas desconhecidas.
Em meio a uma nevasca, os irmãos precisarão enfrentar uma presença ainda mais sombria: um inimigo que, mesmo após a morte, se mostra mais poderoso do que nunca.
Além de Hawke, Thames e McGraw, o elenco conta com o retorno de Jeremy Davies e Miguel Mora aos seus papéis, o indicado ao Oscar Demián Bichir, de “Uma Vida Melhor” e “A Freira”, Arianna Rivas, de “Resgate Implacável”, Maev Beaty, de “Beau Tem Medo” e Graham Abbey, de “Em Nome do Céu”.
O longa tem distribuição da Universal Pictures e estará disponível nos cinemas a partir de 16 de outubro também em versões acessíveis.