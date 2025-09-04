"Salve Rosa", com Klara Castanho e Karine Teles, é selecionado no Festival do Rio
O longa-metragem de suspense, dirigido por Susanna Lira, foi selecionado para a Première Brasil, principal mostra competitiva do evento
Clique aqui e escute a matéria
O suspense “Salve Rosa”, dirigido por Susanna Lira, foi selecionado para a Première Brasil, a principal mostra competitiva do Festival do Rio. O longa-metragem, protagonizado por Karine Teles e Klara Castanho, integra a programação do maior festival de cinema da América Latina.
O filme é produzido pela Panorâmica, em coprodução com a ELO STUDIOS e a Paramount Pictures. A ideia original é de Mara Lobão, e o roteiro é assinado por Ângela Hirata Fabri.
“Salve Rosa” acompanha a jovem Rosa (Klara Castanho), cuja fama transforma a rotina ao lado da mãe, Dora (Karine Teles). As duas se mudam para um condomínio fechado no Rio de Janeiro, e Dora não mede esforços para cuidar da carreira da filha. Mas, em um thriller repleto de reviravoltas, nada é o que parece.
A seleção no Festival do Rio reforça a visão estratégica da ELO STUDIOS, da produtora Panorâmica e da diretora Susanna Lira. Essa é a segunda parceria do trio, que se consolida com a união entre entretenimento e transformação social.
O tripé é responsável também por “Apenas 3 Meninas”, filme em fase de pós-produção que aborda o crucial tema da pobreza menstrual e que também reforça o compromisso com a representatividade feminina na frente e por trás das câmeras.
Embora seja uma obra de ficção, "Salve Rosa" levanta debates urgentes sobre a nossa realidade, como a hiperexposição de crianças na internet, o universo de influenciadores mirins e o papel dos pais nesse cenário.
Com essa proposta, o filme terá sua primeira exibição no Festival do Rio prometendo entreter com suspense e reviravoltas, mas, acima de tudo, buscando fomentar essa discussão e pautar a transformação do cenário digital, para que crianças e adolescentes sejam protegidos e possam viver suas juventudes plenamente.
O Festival do Rio será realizado entre 2 e 12 de outubro. O filme estreia nos cinemas em 23 de outubro, com distribuição da ELO STUDIOS.