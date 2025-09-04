fechar
'O Sobrevivente' passa a ser título oficial da adaptação de 'The Running Man'

A Paramount Pictures Brasil ouviu os fãs com a escolha. O longa também teve data de estreia alterada e deve chegar aos cinemas em 13 de novembro

Por Alice Lins Publicado em 04/09/2025 às 21:20
Glen Powell em cena do filme "O Sobrevivente"
Glen Powell em cena do filme "O Sobrevivente" - Ross Ferguson

A Paramount Pictures Brasil mais uma vez ouviu seus fãs e decidiu intitular o longa “The Running Man”, estrelado por Glen Powell, como o “O Sobrevivente”, na versão brasileira. Além da alteração do título, o filme também ganhou uma nova data de lançamento e chega aos cinemas em 13 de novembro de 2025.

Em um futuro próximo, “O Sobrevivente” é o show de maior audiência na televisão - uma competição mortal na qual os participantes precisam sobreviver 30 dias enquanto são caçados por assassinos profissionais. Cada passo é transmitido a um público sedento por sangue e cada dia sobrevivido aumenta o prêmio em dinheiro para o vencedor.

Desesperado para salvar sua filha doente, o trabalhador Ben Richards (Glen Powell) é convencido pelo charmoso, mas implacável produtor Dan Killian (Josh Brolin) a entrar no jogo como último recurso.

A teimosia, os instintos e a coragem de Ben o transformarão em um favorito do público e uma ameaça a todo o sistema. A audiência escala, assim como o risco, e Ben precisa superar não só os caçadores, mas toda uma nação obcecada em vê-lo perder.

Além de Powell e Brolin, Colman Domingo, William H. Macy, Lee Pace, Emilia Jones, Michael Cera, Daniel Ezra, Jayme Lawson atuam na produção. A direção é de Edgar Wright, conhecido por filmes como “Em Ritmo de Fuga” e “Scott Pilgrim Contra o Mundo”.

Além de dirigir, Wright também assina o roteiro ao lado de Michael Bacall. A obra é uma parceria entre a Paramount Pictures, a Domain Entertainment, a Genre Films e a Complete Fiction Pictures.

