"A Longa Marcha - Caminhe ou Morra", adaptação de livro de Stephen King, ganha novo cartaz

Com distribuição da Paris Filmes, a produção estreia nos cinemas brasileiros em 18 de setembro. É inspirado no livro do mestre do terror Stephen King

Até onde você consegue ir? “A Longa Marcha – Caminhe ou Morra” (“The Long Walk”), suspense inspirado no livro A Longa Marcha (editora Suma), do mestre do terror Stephen King, ganhou um novo cartaz.

Com distribuição da Paris Filmes, a produção estreia nos cinemas brasileiros em 18 de setembro.

Cartaz oficial do filme A Longa Marcha - Divulgação

O jovem Ray está prestes a participar de uma famosa prova anual de resistência, que atrai milhares de espectadores e termina apenas quando restar um sobrevivente. O elenco traz Mark Hamill, Cooper Hoffman, David Jonsson, Garrett Wareing, Tut Nyuot, Charlie Plummer, Ben Wang, Roman Griffin Davis, Jordan Gonzalez, Josh Hamilton e Judy Greer.

A direção é de Francis Lawrence (da franquia Jogos Vorazes) com roteiro de JT Mollner (“Desconhecidos”). Roy Lee, Steven Schneider, Francis Lawrence e Cameron MacConomy assinam a produção. A distribuição nacional é da Paris Filmes.