4 filmes para quem busca suspense de arrepiar até o último minuto

Tramas intensas e cheias de tensão que mantêm você grudado na tela do início ao fim! Descubra a lista que vai te surpreender da melhor forma

Clique aqui e escute a matéria

Se você adora sentir o coração acelerar e a respiração prender diante da tela, os filmes de suspense são a pedida certa.

Eles exploram mistérios, segredos obscuros e situações inesperadas que mantêm o público alerta até o último minuto.

Para os fãs do gênero, esses quatro títulos combinam tensão, reviravoltas e atmosferas sombrias, perfeitos para uma maratona que vai fazer você pular da cadeira mais de uma vez.

1. Ilha do medo (2010) – direção de Martin Scorsese

Dois agentes federais investigam o desaparecimento de uma paciente em um hospital psiquiátrico localizado em uma ilha remota. À medida que avançam, a linha entre realidade e loucura fica cada vez mais nebulosa, mantendo o espectador tenso até o final. Disponível na Prime Video.

2. Garota exemplar (2014) – direção de David Fincher

Quando Amy desaparece misteriosamente no dia do aniversário de casamento, todas as suspeitas recaem sobre seu marido, Nick. Com manipulação, segredos e reviravoltas, o filme prende a atenção do início ao fim. Disponível na Star+.

3. Zodíaco (2007) – direção de David Fincher

Baseado em fatos reais, o longa acompanha jornalistas e investigadores tentando descobrir a identidade do assassino do Zodíaco, que aterrorizou a Califórnia nas décadas de 60 e 70. A combinação de suspense e investigação detalhada cria uma tensão constante. Disponível na Max.

4. Seven – Os sete crimes capitais (1995) – direção de David Fincher

Dois detetives caçam um serial killer que executa suas vítimas de acordo com os pecados capitais. Clima sombrio, investigação meticulosa e final inesquecível fazem deste thriller uma experiência arrebatadora para quem busca emoção até o último segundo. Disponível na Prime Video.