7 filmes para quem adora virar a noite grudado na tela

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Sete produções imperdíveis para quem ama suspense, mistério e emoção e não se importa em trocar o sono por uma boa maratona de filmes

Clique aqui e escute a matéria

Há filmes que simplesmente não permitem pausas. São aquelas produções que fisgam a atenção nos primeiros minutos e nos mantêm acordados até tarde, sem nem perceber o tempo passar.

Para quem adora virar a noite em frente à tela, seja em clima de maratona ou naquela sessão solitária com pipoca, algumas histórias parecem feitas sob medida para prender do início ao fim.

A combinação de tramas cheias de tensão, atuações marcantes e finais surpreendentes faz desses títulos escolhas perfeitas para quem não tem medo de sacrificar algumas horas de sono em nome de uma boa experiência cinematográfica.

1. Zodíaco (2007) – direção de David Fincher

Inspirado em uma história real, o longa acompanha a caçada ao misterioso assassino do Zodíaco, que aterrorizou a Califórnia nos anos 60 e 70. Jornalistas e investigadores mergulham em uma trama cheia de enigmas e obsessões. Disponível na Max.

2. Seven – Os sete crimes capitais (1995) – direção de David Fincher

Um dos thrillers mais impactantes do cinema. Dois detetives investigam crimes brutais que seguem a lógica dos pecados capitais. Clima sombrio, atuações marcantes e um final inesquecível. Disponível na Prime Video.

3. Beijos que matam (1997) – direção de Gary Fleder

Baseado no best-seller de James Patterson, acompanha o detetive Alex Cross na busca por um sequestrador de jovens inteligentes e talentosas. Mistura de suspense psicológico e investigação policial que prende até o último minuto. Disponível na Apple TV+ (para aluguel).

4. Copycat – A vida imita a morte (1995) – direção de Jon Amiel

Um serial killer começa a imitar crimes cometidos por assassinos famosos. Uma psicóloga criminal e uma detetive precisam correr contra o tempo para decifrar o padrão. Tensão crescente e atmosfera sombria que não deixam o espectador relaxar. Disponível na Star+.

5. O pálido olho azul (2022) – direção de Scott Cooper

Estrelado por Christian Bale, o filme mistura investigação e literatura. Ambientado em 1830, segue a parceria improvável entre um detetive e um jovem cadete chamado Edgar Allan Poe. Um suspense gótico cheio de mistério. Disponível na Netflix.

6. Garota exemplar (2014) – direção de David Fincher

Amy desaparece misteriosamente no dia de seu aniversário de casamento e todas as suspeitas recaem sobre o marido, Nick. O longa é recheado de manipulação, segredos e reviravoltas que tornam impossível parar no meio. Disponível na Star+.

7. Ilha do medo (2010) – direção de Martin Scorsese

Dois agentes federais investigam o desaparecimento de uma paciente em um hospital psiquiátrico localizado em uma ilha remota. À medida que avançam, a linha entre realidade e loucura fica cada vez mais nebulosa. Disponível na Prime Video.