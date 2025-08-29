6 filmes para dar boas risadas e esquecer dos problemas
Seis comédias leves e divertidas que garantem gargalhadas e ajudam a deixar as preocupações de lado! Descubra quais são os filmes!
Nada como uma boa comédia para espantar o estresse e trazer leveza ao dia.
Alguns filmes parecem feitos sob medida para arrancar gargalhadas, seja com situações absurdas, diálogos inteligentes ou personagens tão caricatos que se tornam inesquecíveis.
Se a ideia é relaxar e esquecer os problemas por algumas horas, essa seleção reúne seis títulos perfeitos para assistir sozinho, com amigos ou em família. Prepare a pipoca e deixe o bom humor tomar conta.
1. As Branquelas (2004) – direção de Keenen Ivory Wayans
Clássico da comédia dos anos 2000, o filme mostra dois agentes do FBI que se disfarçam como socialites para investigar um sequestro. As situações hilárias e o exagero proposital fazem dele um sucesso atemporal. Disponível na Prime Video.
2. Minha mãe é uma peça (2013) – direção de André Pellenz
Inspirado no monólogo de Paulo Gustavo, o filme acompanha Dona Hermínia, uma mãe divertida e cheia de opiniões. Entre exageros e amor incondicional, a história é garantia de riso e emoção. Disponível no Globoplay.
3. Superbad – É hoje (2007) – direção de Greg Mottola
Dois amigos tentam aproveitar ao máximo a adolescência antes da faculdade, mas nada sai como planejado. Situações constrangedoras, humor ácido e amizade verdadeira fazem desse filme um marco da comédia adolescente. Disponível na Netflix.
4. O máscara (1994) – direção de Chuck Russell
Jim Carrey dá vida a um dos personagens mais icônicos do cinema. Quando um bancário tímido encontra uma máscara mágica, sua vida se transforma em um turbilhão de loucuras e exageros cômicos. Disponível na Max.
5. Se beber, não case! (2009) – direção de Todd Phillips
O que era para ser apenas uma despedida de solteiro em Las Vegas vira um caos absoluto. Amigos precisam reconstruir os acontecimentos da noite anterior em meio a piadas e confusões inesquecíveis. Disponível na HBO Max.
6. Jumanji – Bem-vindo à selva (2017) – direção de Jake Kasdan
Quatro adolescentes são transportados para dentro de um videogame e precisam enfrentar desafios para sair. O humor vem das personalidades trocadas nos avatares, em especial com a atuação de Jack Black. Disponível na Netflix.