6 filmes para dar boas risadas e esquecer dos problemas

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Seis comédias leves e divertidas que garantem gargalhadas e ajudam a deixar as preocupações de lado! Descubra quais são os filmes!

Clique aqui e escute a matéria

Nada como uma boa comédia para espantar o estresse e trazer leveza ao dia.

Alguns filmes parecem feitos sob medida para arrancar gargalhadas, seja com situações absurdas, diálogos inteligentes ou personagens tão caricatos que se tornam inesquecíveis.

Se a ideia é relaxar e esquecer os problemas por algumas horas, essa seleção reúne seis títulos perfeitos para assistir sozinho, com amigos ou em família. Prepare a pipoca e deixe o bom humor tomar conta.

1. As Branquelas (2004) – direção de Keenen Ivory Wayans

Clássico da comédia dos anos 2000, o filme mostra dois agentes do FBI que se disfarçam como socialites para investigar um sequestro. As situações hilárias e o exagero proposital fazem dele um sucesso atemporal. Disponível na Prime Video.

2. Minha mãe é uma peça (2013) – direção de André Pellenz

Inspirado no monólogo de Paulo Gustavo, o filme acompanha Dona Hermínia, uma mãe divertida e cheia de opiniões. Entre exageros e amor incondicional, a história é garantia de riso e emoção. Disponível no Globoplay.

3. Superbad – É hoje (2007) – direção de Greg Mottola

Dois amigos tentam aproveitar ao máximo a adolescência antes da faculdade, mas nada sai como planejado. Situações constrangedoras, humor ácido e amizade verdadeira fazem desse filme um marco da comédia adolescente. Disponível na Netflix.

4. O máscara (1994) – direção de Chuck Russell

Jim Carrey dá vida a um dos personagens mais icônicos do cinema. Quando um bancário tímido encontra uma máscara mágica, sua vida se transforma em um turbilhão de loucuras e exageros cômicos. Disponível na Max.

5. Se beber, não case! (2009) – direção de Todd Phillips

O que era para ser apenas uma despedida de solteiro em Las Vegas vira um caos absoluto. Amigos precisam reconstruir os acontecimentos da noite anterior em meio a piadas e confusões inesquecíveis. Disponível na HBO Max.

6. Jumanji – Bem-vindo à selva (2017) – direção de Jake Kasdan

Quatro adolescentes são transportados para dentro de um videogame e precisam enfrentar desafios para sair. O humor vem das personalidades trocadas nos avatares, em especial com a atuação de Jack Black. Disponível na Netflix.