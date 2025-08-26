"Morra, Amor", com Jennifer Lawrence e Robert Pattinson, ganha distribuição nacional

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Baseado no livro homônimo de Ariana Harwicz, o suspense psicológico "Morra, Amor" foi exibido pela primeira vez no Festival de Cannes deste ano

Clique aqui e escute a matéria

Baseado no livro homônimo de Ariana Harwicz, o suspense psicológico “Morra, Amor” (Die My Love) será distribuído nas salas de cinema de todo o Brasil pela Paris Filmes. A estreia está agendada para 27 de novembro.

Ambientado na zona rural dos Estados Unidos, o longa é o retrato de Grace (Jennifer Lawrence), uma jovem que luta para manter sua sanidade após se tornar mãe. A produção foi exibida na última edição do Festival de Cannes.

“O cerne desta história se concentra na complexidade do amor e em como ele pode mudar e se transformar ao longo do tempo. Procurei torná-lo realista, humano, espontâneo e, às vezes, engraçado, capturando os momentos que parecem pequenos, mas carregam muito peso. O filme é para qualquer pessoa que já tenha estado em um relacionamento — há dor e beleza na vulnerabilidade”, complementa a diretora e roteirista Lynne Ramsay (“Precisamos Falar sobre Kevin”).

O elenco conta ainda com Lakeith Stanfield, Nick Nolte e Sissy Spacek. Martin Scorsese é um dos produtores do filme.

Confira o trailer: