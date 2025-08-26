fechar
Filmes | Notícia

"Morra, Amor", com Jennifer Lawrence e Robert Pattinson, ganha distribuição nacional

Baseado no livro homônimo de Ariana Harwicz, o suspense psicológico "Morra, Amor" foi exibido pela primeira vez no Festival de Cannes deste ano

Por Alice Lins Publicado em 26/08/2025 às 23:40
Cena do filme "Morra, Amor"
Cena do filme "Morra, Amor" - Divulgação

Clique aqui e escute a matéria

Baseado no livro homônimo de Ariana Harwicz, o suspense psicológico “Morra, Amor” (Die My Love) será distribuído nas salas de cinema de todo o Brasil pela Paris Filmes. A estreia está agendada para 27 de novembro.

Ambientado na zona rural dos Estados Unidos, o longa é o retrato de Grace (Jennifer Lawrence), uma jovem que luta para manter sua sanidade após se tornar mãe. A produção foi exibida na última edição do Festival de Cannes.

“O cerne desta história se concentra na complexidade do amor e em como ele pode mudar e se transformar ao longo do tempo. Procurei torná-lo realista, humano, espontâneo e, às vezes, engraçado, capturando os momentos que parecem pequenos, mas carregam muito peso. O filme é para qualquer pessoa que já tenha estado em um relacionamento — há dor e beleza na vulnerabilidade”, complementa a diretora e roteirista Lynne Ramsay (“Precisamos Falar sobre Kevin”).

O elenco conta ainda com Lakeith Stanfield, Nick Nolte e Sissy Spacek. Martin Scorsese é um dos produtores do filme.

Confira o trailer:

Leia também

Tela Quente – Saiba qual filme a TV Globo exibe nesta segunda-feira
Filmes

Tela Quente – Saiba qual filme a TV Globo exibe nesta segunda-feira
Sessão da Tarde – Saiba qual filme a Globo exibe nesta quarta-feira
Filmes

Sessão da Tarde – Saiba qual filme a Globo exibe nesta quarta-feira

Compartilhe

Tags