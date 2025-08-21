Esse é o filme que todo mundo viu em 2025, e se você não viu, você está atrasado!
O longa que virou febre em 2025 quebrou recordes de audiência na Netflix e virou assunto obrigatório entre os fãs de cinema. Saiba mais!
Se você ainda não assistiu Meu Malvado Favorito 4, está perdendo um dos grandes fenômenos cinematográficos de 2025.
Segundo a Nielsen, o longa foi o filme mais assistido na Netflix nos Estados Unidos, acumulando impressionantes 6,274 bilhões de minutos visualizados, superando até produções originais da própria plataforma como De Volta à Ação e O Estado Elétrico.
Esse título definitivamente entrou para o calendário cinematográfico do ano: é o filme que todo mundo comenta, compartilha e, é claro, maratona.
No Brasil, o filme faz parte do catálogo da Prime Video.
O que faz de Meu Malvado Favorito 4 um fenômeno?
Apelo familiar e cômico garantido: a franquia conquistou gerações com sua mistura de humor pastelão, personagens adoráveis (e travessos minions!), e histórias cheias de coração.
Acessibilidade na plataforma: disponível na Netflix, é facilmente acessível para o público, aumentando sua penetração entre diferentes faixas etárias.
Efeito boca a boca: quando um filme cria momentos virais (cenas engraçadas, frases icônicas), a curiosidade viraliza e todo mundo quer assistir para entender do que estão falando.
Outros grandes destaques de 2025
Embora Meu Malvado Favorito 4 tenha sido a sensação da Netflix, outros filmes também marcaram presença:
Lilo & Stitch (2025)
O remake live-action da Disney quebrou recordes ao ultrapassar a marca de US$ 1 bilhão em bilheteria global e foi o filme mais visto nos cinemas brasileiros em 2025 até agora, com 5,7 milhões de ingressos vendidos.
Ne Zha 2 — O Renascimento da Alma
A animação chinesa se tornou o primeiro filme não inglês a alcançar os US$ 2 bilhões em arrecadação mundial, e bateu vários recordes de mercado.