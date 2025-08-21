Esse é o filme que todo mundo viu em 2025, e se você não viu, você está atrasado!

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Conteúdo editorial que oferece ao leitor ambiente de compras.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

O longa que virou febre em 2025 quebrou recordes de audiência na Netflix e virou assunto obrigatório entre os fãs de cinema. Saiba mais!

Clique aqui e escute a matéria

Se você ainda não assistiu Meu Malvado Favorito 4, está perdendo um dos grandes fenômenos cinematográficos de 2025.

Segundo a Nielsen, o longa foi o filme mais assistido na Netflix nos Estados Unidos, acumulando impressionantes 6,274 bilhões de minutos visualizados, superando até produções originais da própria plataforma como De Volta à Ação e O Estado Elétrico.

Esse título definitivamente entrou para o calendário cinematográfico do ano: é o filme que todo mundo comenta, compartilha e, é claro, maratona.

No Brasil, o filme faz parte do catálogo da Prime Video.

Imagem do filme Meu Malvado Favorito 4 - Divulgação

O que faz de Meu Malvado Favorito 4 um fenômeno?

Apelo familiar e cômico garantido: a franquia conquistou gerações com sua mistura de humor pastelão, personagens adoráveis (e travessos minions!), e histórias cheias de coração.

Acessibilidade na plataforma: disponível na Netflix, é facilmente acessível para o público, aumentando sua penetração entre diferentes faixas etárias.

Efeito boca a boca: quando um filme cria momentos virais (cenas engraçadas, frases icônicas), a curiosidade viraliza e todo mundo quer assistir para entender do que estão falando.

Outros grandes destaques de 2025

Embora Meu Malvado Favorito 4 tenha sido a sensação da Netflix, outros filmes também marcaram presença:

Lilo & Stitch (2025)



O remake live-action da Disney quebrou recordes ao ultrapassar a marca de US$ 1 bilhão em bilheteria global e foi o filme mais visto nos cinemas brasileiros em 2025 até agora, com 5,7 milhões de ingressos vendidos.

Ne Zha 2 — O Renascimento da Alma



A animação chinesa se tornou o primeiro filme não inglês a alcançar os US$ 2 bilhões em arrecadação mundial, e bateu vários recordes de mercado.