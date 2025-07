Sesc Digital recebe dez novos filmes a partir de 8 de julho

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

A partir de terça-feira, 08 de julho, o Sesc Digital disponibiliza dez novos filmes em seu catálogo de streaming gratuito.

São títulos de diferentes países e estilos, da ficção científica filosófica de Solaris, de Andrei Tarkovsky, à delicadeza do cotidiano em O Sabor da Vida, de Naomi Kawase, passando por clássicos do cinema brasileiro como O Amuleto de Ogum, de Nelson Pereira dos Santos, e documentários contemporâneos como Honeyland e Dominguinhos.

As obras exploram temas como resistência política, relações com a natureza, memória, luto, desejo e tradição cultural, e ficam disponíveis na plataforma até 28 de setembro (com exceção de Solaris, que sai do ar em 08/09/25).

O público pode assistir aos filmes gratuitamente no site sesc.digital ou pelo aplicativo Sesc Digital, disponível nas lojas Google Play e App Store.

ESTREIAS DA SEMANA – SESC DIGITAL

Coração de Cachorro

Dir.: Laurie Anderson|Estados Unidos | 2015 | 75 min. | documentário | 14 anos

Disponível até 28.09.25

Centrado na cachorra Lolabelle, que morreu em 2011 e era muito querida pela diretora, o filme é um ensaio pessoal que combina lembranças de infância, diários em vídeo, reflexões sobre dados, cultura de vigilância e a visão budista sobre a morte, além de tributos a artistas, escritores, músicos e pensadores.

Numa espécie de colagem visual, o filme examina como histórias são construídas e contadas - e como as usamos para dar sentido às nossas vidas.

O Sabor da Vida

Dir.: Naomi Kawase|Japão, França, Alemanha | 2015 | 113 min | Ficção | 10 anos

Elenco: Kirin Kiki, Masatoshi Nagase, Kyara Uchida

Disponível até 28.09.25

Sentaro dirige uma pequena padaria que serve dorayakis - panquecas recheadas com pasta de feijão vermelho doce. Quando uma senhora de idade, Tokue, se oferece para ajudar na cozinha, ele relutantemente aceita. Mas Tokue prova ter um toque de mágica quando se trata de fazer “an”.

Graças à sua receita secreta, o pequeno negócio logo floresce e com o tempo, Sentaro e Tokue abrem seus corações para revelar velhas feridas.



Cake - Uma Razão para Viver

Dir.: Daniel Barnz|EUA | 2014 | 103 min | Ficção | 14 anos

Disponível até 28.09.25

Claire Simmons é uma mulher traumatizada e depressiva, que busca ajuda em um grupo para pessoas com dores crônicas. Lá, ela descobre o suicídio de um dos membros do grupo, Nina.

Solaris

Dir.: Andrei Tarkovsky |URSS | 1972 | Cor | 167 min | Ficção | 14 anos

Elenco: Natalya Bondarchuk, Donatas Banionis, Anatoliy Solonitsyn

Disponível até 08.09.25

Cientista enviado para investigar estranhos fenômenos ocorridos na estação espacial que orbita Solaris, reencontra ali a esposa que se matara há 10 anos.

Depois de ser bombardeado com raios-x, o enigmático oceano que cobre o planeta parece dotado de alguma forma de razão com poderes para penetrar no íntimo dos seres humanos e materializar suas memórias, tornando-as reais através da criação dos "visitantes".

O filme recebeu o Grande Prêmio do Júri no Festival de Cannes em 1972.

Honeyland

Dir.: Ljubomir Stefanov e Tamara Kotevska|Macedônia | 85 min | 2019 | Documentário | 12 anos

Disponível até 28.09.25

Existe uma regra na apicultura: deve-se pegar só metade do mel, e deixar o resto para as abelhas. Hatidze, a última caçadora de abelhas da Europa, respeita religiosamente essa condição.

No entanto, quando novos apicultores chegam para trabalhar em sua região e não seguem a regra, o equilíbrio do ecossistema desses animais é ameaçado. Hatidze precisa se esforçar para persuadi-los a seguir os pilares elementares para a sobrevivência das abelhas.

Trumbo: Lista Negra

Dir.: Jay Roach|EUA | 2015 | 124 min | Ficção | 12 Anos

Elenco:Bryan Cranston,Diane Lane,Helen Mirren,Elle Fanning

Disponível até 28.09.25

O roteirista Dalton Trumbo tem uma história singular em Hollywood: apesar de ter escrito algumas das histórias de maior sucesso da época, como A Princesa e o Plebeu, ele se recusou a cooperar com o Comitê de Atividades Antiamericanas do Congresso e acabou preso e proibido de trabalhar.

Mesmo quando saiu da prisão, Trumbo demorou anos para vencer o boicote do governo, sofrendo com uma série de problemas envolvendo familiares e amigos próximos.

Lady Macbeth

Dir.: William Oldroyd|Inglaterra|2017 |89 min.|ficção|14 anos

Elenco:Florence Pugh,Cosmo Jarvis,Naomi Ackie,Christopher Fairbank

Disponível até 28.09.25

1865 ,Inglaterra rural . Katherine é sufocada por seu casamento sem amor com um homem amargo com o dobro de sua idade, cuja família é fria e implacável.

Quando ela embarca em um caso apaixonado com um jovem trabalhador da propriedade de seu marido, uma força é liberada dentro dela, tão poderosa que ela não medirá esforços para conseguir o que deseja.

Sertânia

Dir.: Geraldo Sarno|Brasil | 2020 | 97 min | Ficção | 14 anos

Elenco: Vertin Moura, Julio Adrião, Kecia Prado

Disponível até 28.09.25

O filme traz a trajetória e o delírio de um cangaceiro que, ainda criança, sobreviveu ao massacre de Canudos e foi para São Paulo. Após iniciar carreira militar, volta ao sertão depois da morte da mãe, e se une a um bando de cangaceiros.

Dominguinhos

Dir.:Joaquim Castro,Eduardo Nazarian e Mariana Aydar | Brasil | 2017| 86 min.|documentário|Livre

Disponível até 28.09.25

Um retrato do sanfoneiro, cantor e compositor Dominguinhos (1941 – 2013), discípulo de Luiz Gonzaga e autor de sucessos como “Eu só quero um xodó”, “Gostoso demais”, “De volta pro aconchego” e “Lamento sertanejo”.

Sua obra revive em imagens de arquivo, contando uma história que se multiplica em sons, versos e beleza.

O amuleto de Ogum

Dir.:Nelson Pereira dos Santos| Brasil |1974 |112 min. |ficção| 14 anos

Disponível até 28.09.25

Maria, uma nordestina que perdera o marido e um dos filhos em uma chacina, faz com que seu filho sobrevivente, Gabriel , tenha o corpo fechado.

Após uma década, Gabriel está no Rio de Janeiro para trabalhar como um assassino de aluguel. Como tem o corpo fechado, ele tem vantagens na profissão. Porém, Gabriel inicia um caso amoroso com a amante de Severiano.