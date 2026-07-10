Pilates e qualidade do sono: existe relação?

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Além de fortalecer o corpo e melhorar a postura, a prática pode contribuir para noites mais tranquilas e um descanso de melhor qualidade

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe

tudo o que você precisa Seguir no Google

Dormir bem é essencial para a saúde física e mental. Durante o sono, o organismo realiza processos importantes de recuperação muscular, consolidação da memória, regulação hormonal e fortalecimento do sistema imunológico. No entanto, fatores como estresse, ansiedade, sedentarismo e dores físicas podem comprometer esse descanso.

Diante desse cenário, muitas pessoas buscam hábitos capazes de melhorar a qualidade do sono, e a prática de atividade física aparece entre as estratégias mais recomendadas por especialistas.

Entre as modalidades que vêm ganhando destaque está o pilates, conhecido por trabalhar força, mobilidade, respiração e consciência corporal.

Mas será que existe uma relação entre pilates e sono de qualidade? A ciência sugere que sim.

A prática ajuda a reduzir o estresse

Um dos fatores que mais interferem no sono é o excesso de tensão acumulada ao longo do dia. O pilates combina movimentos controlados com técnicas de respiração consciente, criando um ambiente propício para o relaxamento físico e mental.

Essa combinação pode ajudar a reduzir os níveis de estresse e favorecer uma sensação de bem-estar após as aulas.

A respiração tem papel importante

A respiração é um dos princípios fundamentais do método Pilates. Durante os exercícios, o praticante aprende a respirar de forma mais consciente e eficiente, sincronizando os movimentos com a entrada e saída de ar.

Esse processo pode auxiliar no controle da tensão muscular e contribuir para uma maior sensação de relaxamento, especialmente ao final do dia.

Menos dores, mais conforto para dormir

Dores nas costas, no pescoço e em outras regiões do corpo podem dificultar o sono ou provocar despertares frequentes durante a noite.

Como o pilates fortalece a musculatura, melhora a postura e aumenta a mobilidade, muitas pessoas relatam redução desses desconfortos, o que pode favorecer um descanso mais tranquilo.

A atividade física influencia o sono

Diversos estudos mostram que pessoas fisicamente ativas tendem a apresentar melhor qualidade do sono em comparação com indivíduos sedentários.

O exercício regular ajuda a regular processos fisiológicos importantes e pode contribuir para que o corpo entre em estados de relaxamento mais facilmente durante a noite.

O bem-estar emocional também faz diferença

O pilates não trabalha apenas o corpo. A concentração exigida durante os exercícios ajuda o praticante a direcionar a atenção para o momento presente, afastando temporariamente preocupações e pensamentos repetitivos.

Esse efeito pode favorecer uma rotina mais equilibrada e contribuir indiretamente para noites mais tranquilas.

O que dizem os estudos?

A relação entre pilates e qualidade do sono vem sendo investigada pela comunidade científica. Uma revisão sistemática publicada em 2023 no periódico BMC Sports Science, Medicine and Rehabilitation identificou que a prática regular do pilates está associada a melhorias na qualidade de vida, na capacidade funcional e em aspectos relacionados ao bem-estar geral, incluindo benefícios percebidos no sono.

Além disso, uma revisão sistemática com meta-análise publicada em 2026 na revista Sports concluiu que o pilates promove efeitos positivos sobre o bem-estar psicológico e a qualidade de vida. Os pesquisadores observaram que muitos participantes dos estudos também relataram melhora na qualidade do sono após períodos regulares de prática.

O pilates não substitui tratamento para distúrbios do sono

Embora possa contribuir para noites mais tranquilas, o pilates não deve ser encarado como tratamento para condições como insônia crônica, apneia do sono ou outros distúrbios que exigem acompanhamento médico.

Quando os problemas para dormir são frequentes ou impactam a rotina, é importante procurar orientação profissional para uma avaliação adequada.

Um benefício que vai além do movimento

Os efeitos do pilates não ficam restritos ao período da aula. Ao fortalecer o corpo, reduzir tensões, estimular a respiração consciente e favorecer o bem-estar emocional, a modalidade pode contribuir para uma rotina mais equilibrada e um descanso de melhor qualidade.

Quando associado a hábitos saudáveis, como horários regulares para dormir, alimentação equilibrada e redução do uso de telas antes de deitar, o pilates pode ser um importante aliado para quem busca acordar mais disposto e dormir melhor.