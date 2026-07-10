O que muda no corpo após 30 dias praticando pilates?
Com prática regular e orientação profissional, a modalidade pode promover ganhos na força, na postura, na mobilidade e até no bem-estar já no 1º mês
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Quem começa a praticar pilates geralmente quer saber em quanto tempo os primeiros resultados aparecem.
Embora cada organismo responda de forma diferente e fatores como frequência das aulas, idade, condicionamento físico e estilo de vida influenciem a evolução, muitas pessoas já conseguem perceber mudanças significativas após cerca de 30 dias de prática regular.
Mais que alterações estéticas, o pilates promove adaptações relacionadas à postura, ao fortalecimento muscular, à consciência corporal e à qualidade dos movimentos. Confira o que costuma mudar durante o primeiro mês.
1. A postura começa a melhorar
Uma das primeiras mudanças percebidas por quem pratica pilates é a melhora da postura. Os exercícios fortalecem os músculos responsáveis por estabilizar a coluna e ajudam a desenvolver maior consciência corporal.
Com o tempo, torna-se mais fácil identificar e corrigir hábitos como ombros projetados para frente, cabeça inclinada e excesso de curvatura na coluna durante as atividades do dia a dia.
2. O corpo ganha mais força
Durante as aulas, diversos grupos musculares trabalham de forma integrada, com destaque para o core, formado pelos músculos do abdômen, lombar, pelve e quadris.
Após algumas semanas, muitas pessoas relatam maior facilidade para realizar tarefas cotidianas, como subir escadas, carregar objetos e permanecer por mais tempo em pé ou sentado sem desconforto.
3. A flexibilidade e a mobilidade aumentam
O pilates combina fortalecimento e alongamento em praticamente todos os exercícios. Como consequência, é comum perceber uma melhora gradual na flexibilidade e na mobilidade das articulações.
Movimentos que antes pareciam limitados passam a ser executados com mais conforto e amplitude.
4. As dores podem diminuir
Pessoas que sofrem com dores nas costas, tensão nos ombros ou desconfortos provocados por longos períodos sentadas frequentemente relatam melhora após algumas semanas de prática.
Isso acontece porque o fortalecimento muscular, aliado ao trabalho de mobilidade e alinhamento corporal, ajuda a reduzir sobrecargas em diferentes regiões do corpo.
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5. O equilíbrio melhora
Os exercícios exigem controle dos movimentos e ativação de diferentes grupos musculares ao mesmo tempo. Esse estímulo favorece o equilíbrio, a coordenação motora e a estabilidade corporal.
Esses benefícios são importantes para pessoas de todas as idades, especialmente idosos, já que ajudam a reduzir o risco de quedas.
6. A respiração se torna mais eficiente
A respiração é um dos princípios fundamentais do pilates. Durante as aulas, o praticante aprende a sincronizar a respiração com os movimentos, o que melhora a oxigenação do organismo e favorece uma execução mais eficiente dos exercícios.
Muitas pessoas também relatam sensação de relaxamento e redução da tensão após as sessões.
O que dizem os estudos?
Os benefícios do pilates têm sido observados em diferentes pesquisas científicas. Uma revisão sistemática publicada em 2023 no periódico BMC Sports Science, Medicine and Rehabilitation concluiu que a prática regular do pilates pode promover melhorias significativas na força muscular, na flexibilidade, no equilíbrio e na qualidade de vida em diferentes populações.
Além disso, uma revisão sistemática com meta-análise publicada em 2026 na revista Sports apontou que o pilates também está associado à melhora do bem-estar psicológico, da autoestima e da qualidade de vida, reforçando que seus benefícios vão além do condicionamento físico.
Os resultados variam de pessoa para pessoa
Embora muitas mudanças possam ser percebidas no primeiro mês, a evolução depende da regularidade da prática, da orientação de um profissional qualificado e dos hábitos adotados fora do estúdio.
Uma alimentação equilibrada, boas noites de sono e um estilo de vida ativo potencializam os benefícios do pilates.
Um mês pode ser o começo de uma grande transformação
Em cerca de 30 dias, o pilates já pode proporcionar ganhos importantes para o corpo e para a mente. Melhor postura, mais força, mobilidade, equilíbrio e bem-estar estão entre as mudanças mais relatadas por quem mantém uma rotina consistente de treinos.
Mais do que resultados rápidos, a modalidade se destaca por promover melhorias progressivas e duradouras, incentivando um estilo de vida mais ativo e saudável em qualquer fase da vida.