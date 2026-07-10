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Comportamento | Notícia

7 benefícios do pilates que vão além da postura

Conhecida por melhorar alinhamento corporal, a modalidade também fortalece os músculos, aumenta a mobilidade e contribui para a saúde física e mental

Por Alice Lins Publicado em 10/07/2026 às 21:56
Imagem de uma pessoa praticando pilates
Imagem de uma pessoa praticando pilates - Reprodução/Pexels

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Quando se fala em pilates, muitas pessoas logo pensam em postura. De fato, um dos principais benefícios da modalidade é ajudar no alinhamento do corpo e na prevenção de dores causadas por maus hábitos do dia a dia. No entanto, os efeitos da prática vão muito além disso.

Criado por Joseph Pilates no início do século XX, o método trabalha força, flexibilidade, equilíbrio, controle dos movimentos e respiração. Com a prática regular, é possível perceber mudanças tanto na saúde física quanto no bem-estar emocional.

Confira sete benefícios do pilates que ultrapassam a melhora da postura.

1. Fortalece a musculatura de forma global

Diferentemente de exercícios que trabalham músculos isolados, o pilates estimula diferentes grupos musculares ao mesmo tempo, promovendo um fortalecimento equilibrado do corpo.

O core — formado pelos músculos do abdômen, lombar, pelve e quadris — recebe atenção especial, ajudando a dar mais estabilidade para a coluna e para os movimentos do dia a dia.

2. Aumenta a flexibilidade

Os exercícios combinam fortalecimento e alongamento, favorecendo o ganho gradual de flexibilidade.

Com isso, os movimentos se tornam mais amplos, confortáveis e eficientes, reduzindo a sensação de rigidez muscular.

3. Melhora o equilíbrio e a coordenação

Grande parte dos exercícios exige concentração, controle corporal e estabilidade. Isso estimula o equilíbrio e a coordenação motora, benefícios importantes em todas as fases da vida.

Entre idosos, por exemplo, esse ganho pode contribuir para a prevenção de quedas.

4. Ajuda a aliviar dores

O fortalecimento da musculatura, aliado à melhora da mobilidade e da postura, pode reduzir dores nas costas, no pescoço e em outras regiões sobrecarregadas pela rotina.

Por isso, o pilates é frequentemente indicado como parte do tratamento de diversas condições musculoesqueléticas, sempre com orientação profissional.

5. Favorece a saúde mental

A respiração controlada e a concentração durante os exercícios ajudam a desacelerar o ritmo do dia a dia e proporcionam uma sensação de relaxamento.

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Estudos também sugerem que a prática regular pode contribuir para reduzir sintomas de ansiedade e melhorar a qualidade de vida quando associada a outros hábitos saudáveis.

6. Desenvolve consciência corporal

O pilates ensina o praticante a perceber melhor como movimenta o próprio corpo. Essa consciência ajuda a corrigir posturas inadequadas, distribuir melhor os esforços e evitar movimentos que podem favorecer dores ou lesões.

Esse aprendizado costuma refletir também nas atividades do cotidiano.

7. Melhora a qualidade de vida

Ao combinar fortalecimento, mobilidade, equilíbrio, respiração e bem-estar, o pilates contribui para uma rotina mais ativa e confortável.

Muitas pessoas relatam mais disposição, melhora do sono, facilidade para realizar tarefas diárias e maior sensação de bem-estar após incorporar a prática à rotina.

O que a ciência mostra?

Os benefícios do pilates vêm sendo confirmados por diversas pesquisas. Uma revisão sistemática publicada em 2023 no periódico BMC Sports Science, Medicine and Rehabilitation concluiu que a modalidade promove melhorias significativas na força muscular, flexibilidade, equilíbrio, capacidade funcional e qualidade de vida em diferentes populações.

Já uma revisão sistemática com meta-análise publicada em 2026 na revista Sports identificou benefícios consistentes para o bem-estar psicológico, autoestima e qualidade de vida, reforçando que o pilates não promove apenas mudanças físicas, mas também contribui para a saúde mental.

Muito além da postura

Embora seja reconhecido por ajudar no alinhamento corporal, o pilates oferece uma série de benefícios que impactam diferentes aspectos da saúde. Fortalecimento muscular, melhora da mobilidade, prevenção de dores, equilíbrio, consciência corporal e bem-estar emocional fazem da modalidade uma das atividades mais completas para quem busca qualidade de vida.

Com orientação de um profissional qualificado e prática regular, os resultados tendem a aparecer de forma gradual, proporcionando ganhos que acompanham o praticante dentro e fora das aulas.

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