5 coisas que você deveria levar para o processo seletivo, mas não leva
Em um mercado cada vez mais competitivo, pequenos detalhes podem definir o resultado. Especialista do Infojobs revela o que diferencia os candidatos
Na correria de se preparar para uma entrevista de emprego, muitos candidatos concentram seus esforços em decorar respostas e escolher a roupa ideal.
No entanto, o sucesso de uma boa conversa com o recrutador pode depender de itens simples e pouco lembrados, e que fazem toda a diferença na percepção final do entrevistador.
Quem alerta é Patricia Suzuki, CHRO do Redarbor, grupo detentor do Infojobs. “Ir para uma entrevista é como entrar em campo em uma partida de futebol: a preparação é o que faz toda a diferença”, comenta.
Seja presencial ou online, a atenção a detalhes mostra comprometimento, organização e confiança.
Pensando nisso, o Infojobs reuniu cinco itens essenciais que podem colocar qualquer candidato um passo à frente da concorrência.
1. Currículo e roteiro mental
Mesmo que a empresa já tenha seus dados em sistema, leve uma cópia impressa ou digital do currículo. Além disso, tenha um roteiro mental com seus principais resultados e aprendizados.
Essa clareza ajuda a responder com segurança e foco, demonstrando domínio da própria trajetória.
2. Perguntas sobre a vaga e a empresa
Levar perguntas para a entrevista mostra interesse genuíno e maturidade profissional. Questione sobre os desafios do cargo, metas da equipe ou cultura da empresa. “A qualidade das perguntas de um candidato muitas vezes diz mais sobre sua capacidade do que as respostas ensaiadas”, afirma Patricia.
3. Portfólio de realizações
Para quem atua em áreas criativas, de tecnologia ou projetos, o portfólio é indispensável. Links, amostras de trabalho ou certificados ajudam a ilustrar competências e podem até reduzir etapas do processo seletivo. “Um portfólio bem construído é valioso para o recrutador e para o candidato”, reforça a executiva.
4. Documentos atualizados
Com a velocidade das contratações, ter RG, CPF, comprovante de residência e certificados à mão agiliza a formalização da vaga. Organize-os em formato físico ou digital e evite contratempos.
5. Um copo d’água sempre por perto
Parece detalhe, mas faz diferença. Beber água ajuda a controlar o nervosismo e oferece pausas estratégicas para pensar melhor antes de responder. “Pequenos gestos podem mudar o tom da entrevista”, observa Patricia.
Para a especialista, o segredo está na soma das atitudes. “Não existe fórmula mágica para conquistar uma vaga, mas a forma como você se prepara e se apresenta pode definir o desempate”, afirma. E completa: “A entrevista é uma via de mão dupla. O recrutador avalia o candidato, e o candidato também deve avaliar a empresa. Quando há preparo, ambos saem ganhando.”