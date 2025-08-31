4 gestos que revelam quando a pessoa está escondendo sentimentos
Confira quais são os sinais que seu crush pode estar demonstrando durante os seus encontros e o que eles podem significar na sua relação.
Se você quer saber se aquele crush é recíproco e também está pensando em você, existem várias possibilidades.
Pode tentar uma aproximação, uma pergunta... mas se a vergonha ainda está te dominando, temos boas notícias!
Existem alguns sinais existentes no comportamento da outra pessoa que podem indicar um sentimento escondido.
Quer descobrir quais são? Continue lendo a matéria!
1. Mantém o contato visual
Olhar nos olhos transmite sinceridade. Quem desvia o olhar com frequência tende a querer esconder seus sentimentos.
2. Sorriso genuíno
Quando vocês estão juntos, tudo parece ser engraçado! A pessoa ri de tudo ao seu lado, até mesmo daquelas coisas que podem não serem tão engraçadas no momento.
3. Movimentos repetitivos
Tiques, tocar o cabelo, mordiscar os lábios ou brincar com objetivos podem indicar ansiedade ou tentativa de controlar emoções que não querem ser expostas.
4. Postura aberta
Braços sem cruzar, ombros relaxados ou até mesmo um copo virado para o seu lado podem ser uma forma inconsciente de se proteger, sinalizando que a pessoa quer mostrar o que sente.