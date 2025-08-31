4 gestos que revelam quando a pessoa está escondendo sentimentos

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Conteúdo editorial que oferece ao leitor ambiente de compras.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Confira quais são os sinais que seu crush pode estar demonstrando durante os seus encontros e o que eles podem significar na sua relação.

Clique aqui e escute a matéria

Se você quer saber se aquele crush é recíproco e também está pensando em você, existem várias possibilidades.

Pode tentar uma aproximação, uma pergunta... mas se a vergonha ainda está te dominando, temos boas notícias!

Existem alguns sinais existentes no comportamento da outra pessoa que podem indicar um sentimento escondido.

Quer descobrir quais são? Continue lendo a matéria!

Leia Também Alerta: algo que parecia perdido retorna e muda a vida desses 3 signos ainda esta semana

1. Mantém o contato visual

Olhar nos olhos transmite sinceridade. Quem desvia o olhar com frequência tende a querer esconder seus sentimentos.

2. Sorriso genuíno

Quando vocês estão juntos, tudo parece ser engraçado! A pessoa ri de tudo ao seu lado, até mesmo daquelas coisas que podem não serem tão engraçadas no momento.

3. Movimentos repetitivos

Tiques, tocar o cabelo, mordiscar os lábios ou brincar com objetivos podem indicar ansiedade ou tentativa de controlar emoções que não querem ser expostas.

4. Postura aberta

Braços sem cruzar, ombros relaxados ou até mesmo um copo virado para o seu lado podem ser uma forma inconsciente de se proteger, sinalizando que a pessoa quer mostrar o que sente.

Quais são os principais Orixás de cada signo do zodíaco?