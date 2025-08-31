fechar
Comportamento |

4 gestos que revelam quando a pessoa está escondendo sentimentos

Confira quais são os sinais que seu crush pode estar demonstrando durante os seus encontros e o que eles podem significar na sua relação.

Por Bianca Tavares Publicado em 31/08/2025 às 13:13
Imagem de um casal apontando para a câmera
Imagem de um casal apontando para a câmera - iStock

Clique aqui e escute a matéria

Se você quer saber se aquele crush é recíproco e também está pensando em você, existem várias possibilidades.

Pode tentar uma aproximação, uma pergunta... mas se a vergonha ainda está te dominando, temos boas notícias! 

Existem alguns sinais existentes no comportamento da outra pessoa que podem indicar um sentimento escondido. 

Quer descobrir quais são? Continue lendo a matéria!

Leia Também

1. Mantém o contato visual 

Olhar nos olhos transmite sinceridade. Quem desvia o olhar com frequência tende a querer esconder seus sentimentos.

2. Sorriso genuíno

Quando vocês estão juntos, tudo parece ser engraçado! A pessoa ri de tudo ao seu lado, até mesmo daquelas coisas que podem não serem tão engraçadas no momento.

3. Movimentos repetitivos

Tiques, tocar o cabelo, mordiscar os lábios ou brincar com objetivos podem indicar ansiedade ou tentativa de controlar emoções que não querem ser expostas.

4. Postura aberta

Braços sem cruzar, ombros relaxados ou até mesmo um copo virado para o seu lado podem ser uma forma inconsciente de se proteger, sinalizando que a pessoa quer mostrar o que sente.

Quais são os principais Orixás de cada signo do zodíaco?

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Leia também

Jeitinho brasileiro
opinião

Jeitinho brasileiro
8 coisas que provam que você é mais inteligente socialmente do que imagina
Comportamento

8 coisas que provam que você é mais inteligente socialmente do que imagina

Compartilhe

Tags