Comportamento | Notícia

Achadinhos tech: 5 celulares bons e baratos em promoção no Brasil

Confira cinco opções de celulares com bom desempenho e preços acessíveis que estão em promoção no Brasil. Aproveite para garantir o seu agora

Por Bia Freire Publicado em 11/08/2025 às 23:03
Confira as melhores promoções de celulares para você comprar
Confira as melhores promoções de celulares para você comprar - ISTOOCK

Quem busca trocar de smartphone sem gastar muito pode aproveitar as ofertas que estão rolando no Brasil.

Selecionamos cinco modelos com bom desempenho, recursos interessantes e preços que cabem no bolso. Confira a lista e escolha o seu próximo celular.

Apple iPhone 13 (256 GB) – Luz das Estrelas 

  • De R$ 4.732,68 por R$ 3.329,10

O iPhone 13 oferece desempenho de ponta com o chip A15 Bionic, câmeras de alta qualidade e até 256 GB de armazenamento. É uma opção para quem quer durabilidade e recursos avançados de fotografia e vídeo.

Samsung Galaxy A06 – 128 GB, 4 GB RAM

  • De R$ 761,22 por R$ 599,00

Modelo com bateria de 5.000 mAh, processador octa-core e tela infinita de 6,7 polegadas. A câmera traseira dupla garante boas fotos no dia a dia, e o preço está muito acessível para quem quer um aparelho equilibrado.

Motorola Moto G05 – 128 GB, 12 GB RAM (4 GB + 8 GB RAM Boost)

  • De R$ 719,04 por R$ 609,00

Com câmera de 50 MP com inteligência artificial, bateria de 5.200 mAh e tela de 6,7 polegadas com super brilho, o Moto G05 entrega ótimo desempenho e autonomia para uso prolongado.

Xiaomi Redmi Note 14 – 6 GB RAM, 128 GB ROM 

  • De R$ 1.049,39 por R$ 989,99

Um intermediário potente com bom armazenamento, tela de qualidade e a confiabilidade da marca Xiaomi. Ideal para quem quer desempenho sem gastar muito.

Xiaomi POCO M7 Pro 5G – 256 GB, 8 GB/12 GB RAM

  • Por R$ 1.319,00

Equipado com processador Dimensity 7025, tela AMOLED FHD+ de 120 Hz com proteção ocular e carregamento rápido de 45 W, o POCO M7 Pro 5G é um dos melhores custo-benefício da categoria.

Essas promoções são por tempo limitado e podem acabar a qualquer momento. Quem quer aproveitar deve correr para garantir o seu novo smartphone com desconto.

