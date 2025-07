Pessoas com iPhone possuem mais chances de encontrar o amor, afirma pesquisa

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

De acordo com pesquisa, esse fato também está atrelado com a geração, nível de escolaridade e até mesmo cargos profissionais. Confira!

Clique aqui e escute a matéria

Se você é usuário de iPhone, pode comemorar: o amor tem mais chances de bater à sua porta!

É o que aponta uma pesquisa feita pelo aplicativo de relacionamentos "Adote um Cara", compartilhada pelo portal Olhar Digital, que analisou o comportamento atual dos solteiros ao comparar dois sistemas operacionais: Android e iOS.

O levantamento, feito com usuários da própria plataforma, mostrou que homens que usam iPhone possuem, em média, 42,8% de chance de atrair outra pessoa. Já os usuários de Android ficaram atrás, com 37,8%.

Leia Também Lindsay Lohan e o rabo de cavalo alto que revive o glamour dos anos 2000 em 2025

Entre as mulheres, a diferença também apareceu. A pesquisa revelou que elas podem aumentar em até 5% sua atratividade ao utilizarem um iPhone.

Imagem de uma mulher segurando um iPhone 6 - Denys Prykhodov/iStock

Esse resultado está alinhado com dados da empresa norte-americana Decluttr, que mostrou que 70% dos solteiros preferem um parceiro que tenha um iPhone a um que use Android.

O instituto de análises Newzoo também explorou o tema em um estudo de 2017 sobre o perfil dos consumidores da Apple e da Samsung.

Qual é a sua linguagem do amor?

Os pesquisadores descobriram que os fãs da Apple costumam ser mais jovens, com nível de escolaridade mais alto e, muitas vezes, ocupam cargos profissionais de maior prestígio. Isso faz com que deem mais importância à aparência e ao status.

O jornal Cyberpsychology, Behavior, and Social Networking apontou ainda que a preferência por parceiros com iPhone está ligada à percepção de status social. De acordo com o periódico, os usuários da Apple tendem a ser mais emotivos e se importam mais com a opinião alheia.



VEJA TAMBÉM: Cinco sinais de que alguém sente inveja de você