5 melhores prompts para usar no ChatGPT em 2025

Descubra como interagir com o ChatGPT de forma mais eficaz em 2025 com prompts que aumentam sua produtividade, criatividade e tomada de decisões

Com os avanços da inteligência artificial, saber conversar com ferramentas como o ChatGPT se tornou muito recorrente. E em 2025, mais do que nunca, a escolha de um bom prompt, ou seja, a forma como você faz sua pergunta ou pedido, pode transformar totalmente o resultado que você recebe.

De resolver tarefas do dia a dia até explorar ideias criativas e tomar decisões mais rápidas, o ChatGPT é um verdadeiro copiloto digital.

Mas ele funciona melhor quando é bem orientado. Existem 5 prompts poderosos que ajudam você a tirar o máximo proveito da ferramenta, seja para estudar, criar, trabalhar ou se organizar.

1. "Atue como um especialista em [tema] e me explique como se eu tivesse 12 anos"



Esse prompt é ideal para quem quer entender assuntos complexos de forma simples. Ele adapta a linguagem e facilita a compreensão, sem perder a profundidade do conteúdo. Ótimo para aprender algo novo rapidamente.

Exemplo: "Atue como um especialista em economia e me explique como funciona a inflação como se eu tivesse 12 anos."

2. "Crie uma lista de ideias originais para [objetivo específico]"



Perfeito para momentos de bloqueio criativo, esse comando estimula a IA a gerar soluções únicas, adaptadas à sua meta. Seja para campanhas, presentes ou projetos pessoais, ele abre espaço para o inesperado.

Exemplo: "Crie uma lista de ideias originais para uma campanha de marketing sustentável para uma cafeteria artesanal."

3. "Simule uma entrevista onde você me faz perguntas e me ajuda a construir minhas respostas"



Esse prompt transforma o ChatGPT em um parceiro de treino, excelente para entrevistas de emprego, apresentações ou preparação de reuniões importantes.

Exemplo: "Simule uma entrevista de emprego para a vaga de designer júnior. Me faça perguntas e ajude a refinar minhas respostas."

4. "Organize minhas tarefas do dia considerando que tenho apenas 4 horas disponíveis"



Uma ótima pedida para quem precisa de foco e organização. Esse comando ajuda a priorizar o que é mais importante, com base no tempo que você realmente tem.

Exemplo: "Organize minhas tarefas de trabalho e estudo para hoje, levando em conta que só tenho 4 horas livres."

5. "Revise e reescreva esse texto para deixá-lo mais claro, envolvente e com tom profissional"



Um dos prompts mais usados por quem trabalha com conteúdo, ele permite melhorar textos rapidamente, sem perder o que você queria dizer. Ideal para e-mails, artigos, posts ou apresentações.

Exemplo: "Revise e reescreva esse parágrafo para deixá-lo mais claro e interessante para um público de negócios."