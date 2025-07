Seus prompts do ChatGPT estão dando respostas fracas? Saiba qual segredo para melhorar

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Você usa o ChatGPT começando os comandos com “escreva sobre…” e “me ajude com…”? Saiba que você pode estar causando respostas mais genéricas e fracas apenas com isso.

Para aproveitar melhor o potencial da inteligência artificial e obter resultados realmente impactantes e personalizados, é preciso caprichar na elaboração dos comandos, ou prompts.

Um prompt bem feito pode mudar uma resposta comum e transformar em um conteúdo muito mais completo e criativo.

Começar o prompt com frases como "ajude-me com..." ou "escreva sobre..." limita o que a IA pode entregar.

Veja como melhorar isso a seguir!

Melhore seus Prompts

Para melhorar suas respostas, evite prompts de comandos amplos ou muito genéricos como "Me ajude com [tema]". Eles podem trazer respostas genéricas e pouco personalizadas.

Para melhorar, use prompts mais detalhados. Por exemplo: "Elabore um post para X, em tom Y, sobre [digitar tema]".

Como criar Prompts Perfeitos

Dê Exemplos:

Antes de fazer algum pedido, mostre o estilo que você gosta: "Este é um exemplo de texto que aprecio. Agora, crie um similar sobre X."

Peça Melhorias:

Refine respostas já geradas: "Agora, reescreva a introdução com mais impacto." ou "Converta em uma lista." ou "Torne o texto mais [defina a característica que você deseja]."

Simule Personas:

Peça ao chat para agir como determinados cargos para explicar algo.

Exemplo: "Explique como se eu fosse seu superior e estivesse prestes a tomar uma decisão importante."