Cidades | Notícia

Prêmio Recife de Inovação 2025 consagra projetos que fortalecem o ecossistema tecnológico da capital

O evento reuniu representantes do setor produtivo, acadêmico e social para reconhecer projetos distribuídos em quatro eixos estratégicos de inovação

Por Bruna Oliveira Publicado em 04/12/2025 às 22:54
A cerimônia de entrega do Prêmio Recife de Inovação 2025, realizada nesta quinta-feira (4), no Auditório do Banco do Brasil, no Bairro do Recife, marcou o encerramento da segunda edição da iniciativa promovida pela Prefeitura do Recife, por meio da Secretaria de Transformação Digital, Ciência e Tecnologia (SECTI).

Aberto ao público, o evento reuniu representantes do setor produtivo, acadêmico e social para reconhecer 14 projetos distribuídos em quatro eixos estratégicos de inovação.

A premiação se firmou como um dos principais eventos do calendário de inovação da cidade ao registrar mais de 14 mil votos na etapa de votação popular — número que evidencia o crescente engajamento de empresas, universidades, startups e da sociedade civil com o desenvolvimento tecnológico do Recife.

Nesta edição, 106 iniciativas foram inscritas; após análise de elegibilidade, 97 seguiram para avaliação técnica e para a votação aberta ao público.

As propostas finalistas concorreram nos eixos Inovação Empresarial, Startups Inovadoras, Inovação Social e Inovação Científica, que totalizam 14 categorias. Durante a solenidade, foram anunciados os vencedores das categorias técnicas e populares, que abrangem desde pesquisas científicas até soluções aplicadas à cadeia produtiva e a projetos de impacto social.

Além do troféu, os premiados passam a ter acesso a mentorias especializadas, redes de apoio e articulação com programas de fomento e aceleração — iniciativas que têm como objetivo ampliar a maturidade, a escala e o impacto das soluções reconhecidas.

Para o secretário de Transformação Digital, Ciência e Tecnologia, Rafael Cunha, a cerimônia reforça o dinamismo do ambiente inovador da capital.

“O Prêmio Recife de Inovação chega à sua segunda edição mostrando que a cidade possui um ecossistema pujante, capaz de unir poder público, academia, empresas e sociedade civil em torno da mesma agenda. Este é um momento de reconhecer quem está criando soluções, gerando conhecimento, empreendendo e transformando a vida das pessoas por meio da inovação”, declarou.

Entre os grandes premiados do evento está a CESAR School, que teve duas equipes consagradas na premiação.

"Ser premiado duas vezes no Prêmio Recife de Inovação é motivo de muito orgulho, principalmente quando se trata de dois prêmios relacionados em projetos de inclusão. Primeiro, o Inova PCD, que trabalha com PCDs, a inclusão de PCDs no mercado de trabalho de terreno. E o outro, o Batom Inteligente, que possibilita que pessoas com dificuldades motoras ou dificuldades visuais consigam passar batom usando tecnologias como Inteligência Artificial", disse Eduardo Peixoto, presidente da escola.

Vencedores do Prêmio Recife de Inovação 2025

Eixo – Startups Inovadoras

Startup Ascensão:

  • Ai Vital – Inteligência Artificial para o Monitoramento de Pacientes Pós-Cirúrgicos – Universidade Federal de Pernambuco (UFPE)

Startup Tração:

  • FH Data

Startup Conectada com a Cidade:

  • Valorização máxima de alimentos excedentes

Votação Popular – Startup Inovadora:

  • Adote um Aluno – Solução Recifense Contra a Evasão Escolar

Eixo – Inovação Científica

Pesquisa & Extensão Inovadora:

  • Immuned – Uma ferramenta de predição de resposta terapêutica para doenças autoimunes reumatológicas – Universidade Federal de Pernambuco (UFPE)

Instituição de Pesquisa/Extensão Inovadora:

  • Residência Tecnológica – Porto Digital

Deeptech Destaque:

  • ZeaTech – Tecnologia Que Conecta Você a Um Futuro Sustentável – Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE)

Votação Popular – Inovação Científica:

  • Brincadeiras, Brinquedos e Jogos no Desenvolvimento Cognitivo, Linguístico e Social de Crianças com Transtorno do Espectro Autista – Universidade Federal de Pernambuco (UFPE)

Eixo – Inovação Empresarial

Inovação Empresarial:

  • Batom Inteligente – CESAR

Inovação ESG:

  • Inova.Ação PCD – CESAR

Votação Popular – Inovação Empresarial:

  • Inovação no Tratamento de Pacientes Neuroatípicos e Psiquiátricos

Eixo – Inovação Social

Empreendedorismo Social:

  • HUB SESC de Tecnologias Sociais – Universidade de Pernambuco (UPE) e SESC

Letramento Digital:

  • MeMaker: Caminhos Criativos para a Inclusão Produtiva de Jovens

Votação Popular – Inovação Social:

  • Programa de Qualificação Gratuita – Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE)

 

