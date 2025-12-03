Shoppings da RMR ampliam horário de funcionamento neste fim de ano; confira

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Os centros de compras se preparam para atravessar o período mais movimentado do calendário com ajustes de horário para atender os consumidores

No ritmo acelerado que marca a reta final do ano, os shoppings centers da Região Metropolitana do Recife e lojistas da capital se preparam para atravessar o período mais movimentado do calendário com ajustes de horário, reforço de equipes e novas estratégias para acomodar o fluxo intenso de consumidores.

Entre campanhas especiais, os centros de compras adotaram novos horários de funcionamento durante o mês de dezembro. Confira a seguir.

Plaza Shopping

19 e 20/12 – 9h às 23h

21/12 – 10h às 22h

22 e 23/12 – 9h às 23h

24 e 31/12 – 9h às 18h

25/12 e 01/01 – Lojas fechadas. Alimentação e lazer: facultativo, 12h às 21h

Shopping Tacaruna

19 a 23/12 – 9h às 23h

Exceção: 21/12 (domingo) – 10h às 22h

24/12 – 9h às 18h

25/12 – Lojas fechadas. Alimentação e lazer: facultativo, 12h às 21h

31/12 – 9h às 18h

01/01/2026 – Lojas fechadas. Alimentação e lazer: facultativo, 12h às 21h

RioMar Recife

08/12 (feriado) – 9h às 22h

19 e 20/12 – 9h às 23h

21/12 – 10h às 22h

22 e 23/12 – 9h às 23h

24/12 – 9h às 18h

25/12 – Lojas e quiosques fechados. Alimentação e lazer: facultativo, 12h às 21h

31/12 – 9h às 18h

01/01/2026 – Lojas e quiosques fechados. Alimentação e lazer: facultativo, 12h às 21h

Shopping Boa Vista

1º a 13/12 – 8h às 21h

7, 8 e 14/12 – 9h às 19h

15 a 23/12 – 8h às 22h

21/12 – 8h às 20h

24/12 – 8h às 18h

31/12 – 9h às 18h

25/12 e 01/01/2026 – Lojas fechadas. Alimentação: facultativa, 11h às 19h

26 a 30/12 – Horário normal do centro de compras

Shopping Patteo Olinda

14/12 (domingo) – 9h às 21h

17 a 20/12 (quarta a sábado) – 9h às 23h

21/12 (domingo) – 9h às 21h

22 e 23/12 – 9h às 23h

24 e 31/12 – 9h às 18h

25/12 e 01/01/2026 –



• Lojas e serviços: fechados

• Alimentação e lazer: facultativo, 12h às 21h

Paulista North Way

15 a 20/12 – 9h às 23h

21/12 – 9h às 22h

22 e 23/12 – 9h às 23h

24/12 – 9h às 18h (lojas e alimentação abertas)

Shopping Guararapes

08/12 (feriado) – 9h às 22h

19 a 23/12 (exceto 21/12) – 9h às 23h

21/12 (domingo) – 10h às 22h

24/12 – 9h às 19h

31/12 – 9h às 18h

25/12 e 01/01/2026 – Lojas fechadas. Alimentação e lazer: facultativo, 12h às 21h

Camará Shopping

8/12 - 12h às 21h

17, 18, 19, 20, 22 e 23/12 - 10h às 23h

21/12 - 10h às 21h



24 e 31/12 - 10h às 18h



25/12 e 01/01/2026 - lojas fechadas



26, 27, 29 e 30/12 (horário normal) - 10h às 22h

28/12 (horário normal) - 12h às 21h

Shopping Costa Dourada

08/12 –



• Lojas e alimentação: 9h às 22h

• Arco-Vita: 8h às 22h



19, 20, 22 e 23/12 –



• Lojas e alimentação: 9h às 23h

• Arco-Vita: 8h às 23h

21/12 –



• Lojas e alimentação: 9h às 22h

• Arco-Vita: 8h às 22h

24/12 –



• Lojas e alimentação: 9h às 18h

• Arco-Vita: 8h às 20h

25/12 e 01/01/2026 –



• Lojas: fechadas

• Alimentação: 12h às 20h

26 a 30/12 –



• Lojas e alimentação: 9h às 22h

• Arco-Vita: 8h às 22h

28/12 –



• Lojas e alimentação: 12h às 20h

• Arco-Vita: 12h às 20h

31/12 –



• Lojas e alimentação: 9h às 18h

• Arco-Vita: 8h às 20h

Shopping Igarassu

Segunda a sexta – 9h às 21h

Domingos – 12h às 20h

24/12 – 9h às 18h

31/12 – 9h às 18h

Shopping de Afogados

Segunda a sexta – 9h às 20h

Sábados – 9h às 19h

Domingos – 9h às 17h

08/12 (feriado) – 9h às 17h

25/12 e 31/12 – Fechado

