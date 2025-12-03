Shoppings da RMR ampliam horário de funcionamento neste fim de ano; confira
Os centros de compras se preparam para atravessar o período mais movimentado do calendário com ajustes de horário para atender os consumidores
No ritmo acelerado que marca a reta final do ano, os shoppings centers da Região Metropolitana do Recife e lojistas da capital se preparam para atravessar o período mais movimentado do calendário com ajustes de horário, reforço de equipes e novas estratégias para acomodar o fluxo intenso de consumidores.
Entre campanhas especiais, os centros de compras adotaram novos horários de funcionamento durante o mês de dezembro. Confira a seguir.
Plaza Shopping
19 e 20/12 – 9h às 23h
21/12 – 10h às 22h
22 e 23/12 – 9h às 23h
24 e 31/12 – 9h às 18h
25/12 e 01/01 – Lojas fechadas. Alimentação e lazer: facultativo, 12h às 21h
Shopping Tacaruna
19 a 23/12 – 9h às 23h
Exceção: 21/12 (domingo) – 10h às 22h
24/12 – 9h às 18h
25/12 – Lojas fechadas. Alimentação e lazer: facultativo, 12h às 21h
31/12 – 9h às 18h
01/01/2026 – Lojas fechadas. Alimentação e lazer: facultativo, 12h às 21h
RioMar Recife
08/12 (feriado) – 9h às 22h
19 e 20/12 – 9h às 23h
21/12 – 10h às 22h
22 e 23/12 – 9h às 23h
24/12 – 9h às 18h
25/12 – Lojas e quiosques fechados. Alimentação e lazer: facultativo, 12h às 21h
31/12 – 9h às 18h
01/01/2026 – Lojas e quiosques fechados. Alimentação e lazer: facultativo, 12h às 21h
Shopping Boa Vista
1º a 13/12 – 8h às 21h
7, 8 e 14/12 – 9h às 19h
15 a 23/12 – 8h às 22h
21/12 – 8h às 20h
24/12 – 8h às 18h
31/12 – 9h às 18h
25/12 e 01/01/2026 – Lojas fechadas. Alimentação: facultativa, 11h às 19h
26 a 30/12 – Horário normal do centro de compras
Shopping Patteo Olinda
14/12 (domingo) – 9h às 21h
17 a 20/12 (quarta a sábado) – 9h às 23h
21/12 (domingo) – 9h às 21h
22 e 23/12 – 9h às 23h
24 e 31/12 – 9h às 18h
25/12 e 01/01/2026 –
• Lojas e serviços: fechados
• Alimentação e lazer: facultativo, 12h às 21h
Paulista North Way
15 a 20/12 – 9h às 23h
21/12 – 9h às 22h
22 e 23/12 – 9h às 23h
24/12 – 9h às 18h (lojas e alimentação abertas)
Shopping Guararapes
08/12 (feriado) – 9h às 22h
19 a 23/12 (exceto 21/12) – 9h às 23h
21/12 (domingo) – 10h às 22h
24/12 – 9h às 19h
31/12 – 9h às 18h
25/12 e 01/01/2026 – Lojas fechadas. Alimentação e lazer: facultativo, 12h às 21h
Camará Shopping
8/12 - 12h às 21h
17, 18, 19, 20, 22 e 23/12 - 10h às 23h
21/12 - 10h às 21h
24 e 31/12 - 10h às 18h
25/12 e 01/01/2026 - lojas fechadas
26, 27, 29 e 30/12 (horário normal) - 10h às 22h
28/12 (horário normal) - 12h às 21h
Shopping Costa Dourada
08/12 –
• Lojas e alimentação: 9h às 22h
• Arco-Vita: 8h às 22h
19, 20, 22 e 23/12 –
• Lojas e alimentação: 9h às 23h
• Arco-Vita: 8h às 23h
21/12 –
• Lojas e alimentação: 9h às 22h
• Arco-Vita: 8h às 22h
24/12 –
• Lojas e alimentação: 9h às 18h
• Arco-Vita: 8h às 20h
25/12 e 01/01/2026 –
• Lojas: fechadas
• Alimentação: 12h às 20h
26 a 30/12 –
• Lojas e alimentação: 9h às 22h
• Arco-Vita: 8h às 22h
28/12 –
• Lojas e alimentação: 12h às 20h
• Arco-Vita: 12h às 20h
31/12 –
• Lojas e alimentação: 9h às 18h
• Arco-Vita: 8h às 20h
Shopping Igarassu
Segunda a sexta – 9h às 21h
Domingos – 12h às 20h
24/12 – 9h às 18h
31/12 – 9h às 18h
Shopping de Afogados
Segunda a sexta – 9h às 20h
Sábados – 9h às 19h
Domingos – 9h às 17h
08/12 (feriado) – 9h às 17h
25/12 e 31/12 – Fechado
