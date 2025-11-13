fechar
Comércio do Centro do Recife funcionará todos os dias até o fim do ano para atender demanda das festas

A medida busca ampliar o atendimento ao público durante o período de compras de fim de ano e impulsionar as vendas no varejo

Por Bruna Oliveira Publicado em 13/11/2025 às 19:01 | Atualizado em 13/11/2025 às 19:10
Comércio do Centro do Recife funcionará todos os dias até o fim do ano para atender demanda das festas - Paulo Pinheiro/Divulgação

As lojas do Centro do Recife passarão a abrir diariamente a partir deste sábado (15), feriado da Proclamação da República.

A medida — acordada entre o sindicato dos trabalhadores e o sindicato patronal — busca ampliar o atendimento ao público durante o período de compras de fim de ano e impulsionar as vendas no varejo.

Segundo o presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas do Recife (CDL Recife), Fred Leal, a operação especial já é tradição.

“É um momento em que o consumidor procura mais produtos e o lojista quer vender. Por isso reforçamos, mais uma vez, o funcionamento de domingo a domingo até o último dia do ano”, afirmou.

A CDL estima que a abertura ampliada resulte em um crescimento de pelo menos 10% nas vendas em relação ao mesmo período de 2024.

Além do fluxo natural das compras de Natal e Ano Novo, a Black Friday deve intensificar o movimento, estimulando promoções tanto nas lojas físicas quanto no comércio digital.

O Centro do Recife — especialmente os bairros de São José, Santo Antônio e Boa Vista — concentra cerca de 1.300 lojas de diversos segmentos.

Com a chegada da temporada de consumo, mais de um milhão de pessoas devem circular diariamente pela região, incluindo moradores da Região Metropolitana, clientes de cidades do interior e consumidores de estados vizinhos.

Reforço na segurança

Para acompanhar o aumento do fluxo, a Polícia Militar de Pernambuco (PMPE) lançará nesta sexta-feira (14) a Operação Papai Noel 2025, realizada em parceria com o varejo.

O início da ação ocorre às 7h, no Pátio do Carmo, no bairro de Santo Antônio.

O comandante-geral da PMPE, coronel Ivanildo Torres, afirma que o objetivo é garantir tranquilidade durante o período natalino.

“Queremos que as famílias pernambucanas vivam essa época com segurança, combatendo crimes contra o patrimônio e promovendo a paz social”, disse.

A operação seguirá até 31 de dezembro e contará com diversas frentes de atuação: patrulhamento a pé, patrulha do bairro, ciclopatrulha, motopatrulhamento, policiamento montado, uso de drones e viaturas posicionadas em pontos estratégicos do Centro e de outros polos comerciais do estado.

Serviços gratuitos no Viva o Centro

Neste sábado (15), quando começa o novo horário do comércio, a CDL Recife também participará do Viva o Centro, projeto da Prefeitura do Recife que leva atividades gratuitas e serviços à população.

A entidade oferecerá consultas de SPC, Serasa e score de crédito.

A ação ocorre das 9h às 15h, no Pátio do Livramento e na Rua Duque de Caxias, no bairro de São José.

Confira o horário de funcionamento do comércio da RMR para este sábado (15):

Recife

  • Centro do Recife e bairros - aberto com horário facultativo
  • Shopping Recife - 9h às 22h
  • RioMar Recife - das 12h às 21h
  • Shopping Boa Vista - das 9h às 19h
  • Shopping Tacaruna - das 12h às 21h
  • Plaza Shopping - das 12h às 21h.
  • Shopping ETC - das 12h às 18h
  • Shopping de Afogados - das 9h às 17h

 Olinda

  • Shopping Patteo Olinda - das 12h às 21h

Paulista

  • Paulista North Way Shopping - das 9h às 22h.

Camaragibe

  • Camará Shopping - Das 12h às 21h

Jaboatão dos Guararapes

  • Shopping Guararapes - das 9h às 22h

Cabo de Santo Agostinho

  • Shopping Costa Dourada - das 9h às 22h

Igarassu

  • Shopping Igarassu - das 12h às 20h 

Moreno

  • Recife Outlet - das 9h às 21h.

