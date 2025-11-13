Temporada de cruzeiros 2025/2026: Recife recebe gigantes dos mares para impulsionar turismo

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

A temporada de Cruzeiros 2025/2026 segue em ritmo intenso, consolidando o Porto do Recife como um dos principais hubs do turismo marítimo no País. Nesta semana, Pernambuco se prepara para receber duas importantes embarcações de grande porte: o Costa Favolosa e o Viking Jupiter.

Na próxima terça-feira, dia 18, às 9h, a capital pernambucana receberá o Costa Favolosa. De bandeira italiana, a imponente embarcação de 289 metros de comprimento atracará no Porto do Recife, trazendo a bordo mais de 3.800 pessoas entre passageiros e tripulantes. O navio, que partiu de Gênova, na Itália, tem como destino final a cidade do Rio de Janeiro no dia 22 de novembro.

Ainda esta semana, na sexta-feira, dia 21, às 8h, será a vez do Viking Jupiter atracar no mesmo local. Com bandeira norueguesa e 228 metros, o cruzeiro chega com mais de 1.100 embarcados entre turistas e equipe da tripulação. Sua jornada começou em Roma, na Itália, e a embarcação seguirá com destino final para Buenos Aires, na Argentina, no dia 29 de novembro.

Impacto econômico e receptivo integrado



As atracações marcam a continuidade da operação do receptivo turístico, uma ação estratégica e integrada coordenada pela Secretaria de Turismo e Lazer de Pernambuco (Setur-PE), envolvendo órgãos públicos, operadores de turismo e instituições parceiras.

O secretário de Turismo e Lazer de Pernambuco, Kaio Maniçoba, destacou o impacto positivo da movimentação: “Cada navio que aporta em Pernambuco representa uma injeção direta de recursos na economia local. O impacto positivo é sentido especialmente na região central do Recife, Olinda e em destinos complementares, fortalecendo o posicionamento do Estado como porta de entrada e saída de importantes roteiros nacionais e internacionais.”

Com escalas programadas até abril de 2026, a temporada segue com perspectivas de crescimento e diversificação das companhias marítimas. A expectativa é receber até 28 mil passageiros transitando no Estado até o final deste período. A abertura oficial da temporada ocorreu no dia 6 de outubro com a chegada do navio Scenic Eclipse, vindo de Mindelo, Cabo Verde.

Experiência de chegada aprimorada



Para garantir a melhor experiência aos visitantes, um trabalho conjunto da Setur-PE com o Porto do Recife, Secretarias de Defesa Social e Turismo da Prefeitura do Recife, Empetur e órgãos de trânsito e segurança tem sido realizado. Reuniões setoriais com o Sindicato dos Guias de Turismo e o Sindicato dos Taxistas de Pernambuco visam aprimorar o atendimento.

O desembarque é direcionado para o Terminal Marítimo de Passageiros (TMP), um ambiente que proporciona maior conforto e eficiência. O receptivo no terminal inclui a presença de orquestra de frevo e passistas, degustação de cachaças e caipirinha, stands de artesanato local, além de um Centro de Atendimento ao Turista (CIATUR) e um posto da Delegacia do Turista dentro do Terminal Marítimo, complementado por apoio policial em todo o entorno da Ilha do Recife.