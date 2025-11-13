fechar
Festival, música romântica e hip hop: o que agita o fim de semana no Grande Recife

Programação reúne grandes shows, eventos gratuitos e opções para todos os gostos na capital e na Região Metropolitana neste fim de semana

Por Bianca Tavares Publicado em 13/11/2025 às 11:46
Imagem de Wesley Safadão
Imagem de Wesley Safadão - Reprodução

O fim de semana chega recheado de atrações para quem ama música, arte e cultura. Do Recife a Paulista, grandes shows, eventos gratuitos e encontros especiais prometem animar a programação.

Neste sábado (15), o Festival Garota Vip desembarca no Recife com um line-up de peso. Wesley Safadão comanda a festa ao lado de Nattan, Murilo Huff e da banda Seu Desejo, garantindo uma maratona de shows até o amanhecer. O evento acontece na área externa do Centro de Convenções de Pernambuco e deve reunir milhares de fãs.

Já na sexta-feira (14), o trio paraense Trimamos Brasil retorna ao palco do Manhattan Café Theatro, em Boa Viagem, com o espetáculo MPB Brasil. A apresentação promete uma viagem emocionante pelo melhor da música popular brasileira com o toque nordestino do forró. Os ingressos seguem à venda pelo Sympla.

Clássicos da música brasileira e Hip Hop

Também na sexta, o Classic Hall, em Olinda, recebe o projeto Paixão em Dose Dupla, unindo dois gigantes da música romântica: Alcione e José Augusto. Um show especial para quem ama cantar — e se emocionar — com grandes clássicos.

Fechando o sábado, o Festival Rimando Contra a Maré celebra 15 anos de resistência do hip hop nordestino, em Paulista. Totalmente gratuito, o evento reúne oficinas, cine debate e shows de nomes icônicos da cena, como Faces do Subúrbio, Breggae, TremSete e DJ Beto. A programação começa às 16h, na Praça Aníbal Fernandes.

