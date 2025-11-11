fechar
Pátio do Livramento e Rua Duque de Caxias recebem nova edição do Viva o Centro neste sábado (15)

Ação da Prefeitura do Recife oferece serviços gratuitos e programação cultural das 9h às 15h em mais uma edição do Viva o Centro

Por Bruna Oliveira Publicado em 11/11/2025 às 17:36
O Pátio do Livramento e a Rua Duque de Caxias, no bairro de São José, serão palco de mais uma edição do Viva o Centro neste sábado (15).

A iniciativa, promovida pela Prefeitura do Recife por meio da Secretaria de Turismo e Lazer e do Gabinete do Centro, acontecerá das 9h às 15h, oferecendo uma ampla programação gratuita e diversos serviços voltados à população.

Entre as atividades oferecidas, estarão a emissão da segunda via de certidões de nascimento, casamento e óbito, solicitação do passe livre para idosos, testes rápidos de HIV, sífilis e hepatite B, além de uma feira de adoção de cães e gatos.

A chefe do Gabinete do Centro, Ana Paula Vilaça, destacou a importância da iniciativa.

“Sempre que realizamos o Viva o Centro, além de aproximar a população dos serviços oferecidos pela Prefeitura, também promovemos a reativação do Centro e estimulamos o comércio local, que é tão diversificado”, afirmou.

A programação contempla diferentes públicos. As crianças terão à disposição um polo infantil com arena baby kids, escalada inflável, contação de histórias e doação de livros.

A Secretaria de Saúde também estará presente, oferecendo auriculoterapia, orientações sobre saúde bucal, aferição de pressão arterial e testes de glicemia.

A Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL Recife) levará o Serasa e o SPC para consultas, enquanto a Secretaria da Mulher divulgará os serviços de enfrentamento à violência contra a mulher.

Já o Programa de Apoio ao Desenvolvimento do Artesanato do Recife (PRODARTE) levará uma feira de artesanato e alimentação, com produtos locais e opções gastronômicas.

O Viva o Centro tem o objetivo de valorizar os espaços públicos e incentivar a retomada da vida urbana no coração do Recife.

Desde sua criação, o projeto já passou por locais emblemáticos como a Rua da Imperatriz, Ponte da Boa Vista, Praça do Diário, Rua Nova e Praça Dom Vital, levando serviços, cultura e lazer à população.

Serviço

Viva o Centro – Pátio do Livramento e Rua Duque de Caxias

Data: sábado, 15 de novembro de 2025
Horário: das 9h às 15h
Local: Pátio do Livramento e Rua Duque de Caxias – Bairro de São José, Recife
Entrada gratuita
Serviços oferecidos: emissão de documentos, testes de saúde, feira de adoção, atividades infantis, atendimentos sociais e muito mais

