Pátio do Livramento e Rua Duque de Caxias recebem nova edição do Viva o Centro neste sábado (15)

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Ação da Prefeitura do Recife oferece serviços gratuitos e programação cultural das 9h às 15h em mais uma edição do Viva o Centro

Clique aqui e escute a matéria

O Pátio do Livramento e a Rua Duque de Caxias, no bairro de São José, serão palco de mais uma edição do Viva o Centro neste sábado (15).

A iniciativa, promovida pela Prefeitura do Recife por meio da Secretaria de Turismo e Lazer e do Gabinete do Centro, acontecerá das 9h às 15h, oferecendo uma ampla programação gratuita e diversos serviços voltados à população.

Entre as atividades oferecidas, estarão a emissão da segunda via de certidões de nascimento, casamento e óbito, solicitação do passe livre para idosos, testes rápidos de HIV, sífilis e hepatite B, além de uma feira de adoção de cães e gatos.

A chefe do Gabinete do Centro, Ana Paula Vilaça, destacou a importância da iniciativa.

“Sempre que realizamos o Viva o Centro, além de aproximar a população dos serviços oferecidos pela Prefeitura, também promovemos a reativação do Centro e estimulamos o comércio local, que é tão diversificado”, afirmou.

A programação contempla diferentes públicos. As crianças terão à disposição um polo infantil com arena baby kids, escalada inflável, contação de histórias e doação de livros.

A Secretaria de Saúde também estará presente, oferecendo auriculoterapia, orientações sobre saúde bucal, aferição de pressão arterial e testes de glicemia.

A Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL Recife) levará o Serasa e o SPC para consultas, enquanto a Secretaria da Mulher divulgará os serviços de enfrentamento à violência contra a mulher.

Já o Programa de Apoio ao Desenvolvimento do Artesanato do Recife (PRODARTE) levará uma feira de artesanato e alimentação, com produtos locais e opções gastronômicas.

O Viva o Centro tem o objetivo de valorizar os espaços públicos e incentivar a retomada da vida urbana no coração do Recife.

Desde sua criação, o projeto já passou por locais emblemáticos como a Rua da Imperatriz, Ponte da Boa Vista, Praça do Diário, Rua Nova e Praça Dom Vital, levando serviços, cultura e lazer à população.

Serviço



Viva o Centro – Pátio do Livramento e Rua Duque de Caxias



Data: sábado, 15 de novembro de 2025

Horário: das 9h às 15h

Local: Pátio do Livramento e Rua Duque de Caxias – Bairro de São José, Recife

Entrada gratuita

Serviços oferecidos: emissão de documentos, testes de saúde, feira de adoção, atividades infantis, atendimentos sociais e muito mais