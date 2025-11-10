Uber e Loggi lançam serviço de entregas nacionais no Recife
Nova funcionalidade do aplicativo permite envio de pacotes para todo o Brasil com operação logística da Loggi
A parceria entre Uber e Loggi acaba de ganhar um novo capítulo com a chegada do serviço Envio Nacional a Recife, no Litoral Pernambucano.
A funcionalidade, já disponível em cidades como São Paulo, Campinas e Curitiba, agora permite que usuários da capital pernambucana enviem pacotes para qualquer região do país, com entregas realizadas por meio da rede logística da Loggi.
Segundo as empresas, o lançamento marca uma nova etapa de expansão do serviço, que pode alcançar até 1,5 milhão de usuários em todo o país.
O Envio Nacional possibilita o envio para mais de 5,5 mil municípios, com coleta e entrega integradas ao sistema da Loggi, e acompanhamento completo pelo aplicativo da Uber.
“Essa nova fase de expansão representa mais um passo importante da parceria ao oferecer mais uma opção aos clientes para simplificar a experiência de envio nacional de pacotes. Juntando expertises, da Uber em mobilidade e nossa em logística, ampliamos o leque de serviços, permitindo que qualquer pessoa ou empresa se beneficie de soluções rápidas, com qualidade e eficiência no envio de pacotes”, afirma Viviane Sales, vice-presidente de Clientes e Receitas da Loggi.
O serviço busca oferecer mais praticidade e previsibilidade aos usuários, que poderão solicitar envios sem sair de casa ou da empresa, acompanhando o rastreamento e o prazo de entrega em tempo real.
De acordo com Laura Lequain, head de Operações da Uber no Brasil, o novo recurso preenche uma lacuna importante no mercado.
“O Envio Nacional é uma solução que faltava no mercado brasileiro, e que só foi possível graças à junção de duas empresas que são referência nas suas áreas de atuação. Levar esse produto a mais cidades em diferentes regiões do País nos anima pela possibilidade de mais pessoas e empresas poderem acessar a comodidade e a eficiência que o Envio Nacional oferece, com confiabilidade e mais tempo livre para se dedicarem às suas prioridades”, destacou.
Como funciona o Envio Nacional
No aplicativo da Uber, o usuário pode selecionar a opção Envio Nacional e agendar a coleta de pacotes que incluem uma ampla variedade de produtos — como roupas, eletrônicos, cosméticos, livros, brinquedos e artigos esportivos.
Após a coleta, os itens entram na rede logística da Loggi e seguem para distribuição e entrega em nível nacional.
O acompanhamento do envio é feito diretamente no app, e em caso de dúvidas ou suporte, o usuário pode acionar a Lori, assistente de atendimento da Loggi com inteligência artificial generativa, capaz de oferecer instruções personalizadas.
Em situações mais complexas, o atendimento humano é acionado para garantir resolução completa do caso.