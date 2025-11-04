FEBOMAP 2025 transforma Passira em vitrine da arte e da tradição pernambucana

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Entre os dias 28, 29 e 30 de novembro de 2025, será realizada a 37ª edição da FEBOMAP – Feira do Bordado Manual de Passira

Clique aqui e escute a matéria

A cidade de Passira, no Agreste de Pernambuco, reconhecida em todo o país como a Terra do Bordado Manual, se prepara para celebrar mais um capítulo de sua rica herança cultural.

Entre os dias 28, 29 e 30 de novembro de 2025, será realizada a 37ª edição da FEBOMAP – Feira do Bordado Manual de Passira, evento que reúne arte, economia criativa e tradição popular em uma das manifestações culturais mais emblemáticas do Estado.



Com programação sediada na Rua da Matriz, no Centro, a feira promete impulsionar o turismo regional, movimentar a economia local e valorizar as artesãs e artesãos que, com talento e sensibilidade, mantêm viva a identidade passirense por meio do bordado.



Mais do que uma feira, a FEBOMAP é um encontro entre gerações, onde o saber artesanal é transmitido de mãe para filha, perpetuando técnicas que unem delicadeza, fé e expressão artística.

Cada ponto, cada desenho e cada tecido traduzem histórias de um povo que faz da arte manual um verdadeiro símbolo cultural.



Abertura oficial



A solenidade de abertura será realizada na sexta-feira (28/11), às 10h, reunindo autoridades, convidados, artesãos e a população local em um momento de celebração à arte e à cultura pernambucana.

Horários de funcionamento

Sexta-feira (28/11): abertura oficial às 10h



abertura oficial às 10h Sábado (29/11): das 8h30 às 19h30



das 8h30 às 19h30 Domingo (30/11): das 8h30 às 19h30

Estrutura e divisões temáticas



A feira contará com três grandes alamedas temáticas, oferecendo ao público uma imersão no universo artesanal e cultural de Passira:

Alameda 1 – Bordados Manuais: peças exclusivas para cama, mesa, banho e enxoval de bebê, com o refinamento e a tradição que consagraram Passira no cenário nacional.

Alameda 2 – Variedades: espaço dedicado a produtos artesanais diversos e expositores regionais que ampliam o leque da economia criativa local.

Alameda 3 – Polo Cultural Pernambuco / Meu País & Praça de Alimentação: área voltada à gastronomia e à vivência cultural, reunindo sabores e expressões artísticas que representam o melhor da cultura pernambucana.