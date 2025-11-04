fechar
FEBOMAP 2025 transforma Passira em vitrine da arte e da tradição pernambucana

Entre os dias 28, 29 e 30 de novembro de 2025, será realizada a 37ª edição da FEBOMAP – Feira do Bordado Manual de Passira

Por Bruna Oliveira Publicado em 04/11/2025 às 18:46
FEBOMAP 2025 promete transformar Passira no centro da cultura popular pernambucana
- Divulgação

A cidade de Passira, no Agreste de Pernambuco, reconhecida em todo o país como a Terra do Bordado Manual, se prepara para celebrar mais um capítulo de sua rica herança cultural.

Entre os dias 28, 29 e 30 de novembro de 2025, será realizada a 37ª edição da FEBOMAP – Feira do Bordado Manual de Passira, evento que reúne arte, economia criativa e tradição popular em uma das manifestações culturais mais emblemáticas do Estado.

Com programação sediada na Rua da Matriz, no Centro, a feira promete impulsionar o turismo regional, movimentar a economia local e valorizar as artesãs e artesãos que, com talento e sensibilidade, mantêm viva a identidade passirense por meio do bordado.

Mais do que uma feira, a FEBOMAP é um encontro entre gerações, onde o saber artesanal é transmitido de mãe para filha, perpetuando técnicas que unem delicadeza, fé e expressão artística.

Cada ponto, cada desenho e cada tecido traduzem histórias de um povo que faz da arte manual um verdadeiro símbolo cultural.

Abertura oficial

A solenidade de abertura será realizada na sexta-feira (28/11), às 10h, reunindo autoridades, convidados, artesãos e a população local em um momento de celebração à arte e à cultura pernambucana.
Horários de funcionamento

  • Sexta-feira (28/11): abertura oficial às 10h
  • Sábado (29/11): das 8h30 às 19h30
  • Domingo (30/11): das 8h30 às 19h30

Estrutura e divisões temáticas

A feira contará com três grandes alamedas temáticas, oferecendo ao público uma imersão no universo artesanal e cultural de Passira:

Alameda 1 – Bordados Manuais: peças exclusivas para cama, mesa, banho e enxoval de bebê, com o refinamento e a tradição que consagraram Passira no cenário nacional.

Alameda 2 – Variedades: espaço dedicado a produtos artesanais diversos e expositores regionais que ampliam o leque da economia criativa local.

Alameda 3 – Polo Cultural Pernambuco / Meu País & Praça de Alimentação: área voltada à gastronomia e à vivência cultural, reunindo sabores e expressões artísticas que representam o melhor da cultura pernambucana.

