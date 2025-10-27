Tempo em Porto de Galinhas nesta segunda (27): calor e possibilidade de chuva leve marcam o dia

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

A praia, localizada no município de Ipojuca, na Região Metropolitana do Recife (RMR), deve registrar temperaturas entre 23°C e 30°C

Clique aqui e escute a matéria

Quem estiver em Porto de Galinhas, no Litoral Sul de Pernambuco, nesta segunda-feira (27 de outubro de 2025), vai encontrar um dia típico de primavera com sol entre nuvens e pancadas rápidas de chuva.

Segundo a Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac), há previsão de chuvas isoladas pela manhã e à noite, com intensidade fraca.

Localizada no município de Ipojuca, na Região Metropolitana do Recife (RMR), a praia deve registrar temperaturas entre 23°C e 30°C, mantendo o clima quente e úmido característico do litoral pernambucano.

A umidade relativa do ar varia de 60% a 100%, o que pode aumentar a sensação térmica durante a tarde, especialmente para quem estiver aproveitando as piscinas naturais e as atividades ao ar livre.