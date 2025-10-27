Tempo em Porto de Galinhas nesta segunda (27): calor e possibilidade de chuva leve marcam o dia
A praia, localizada no município de Ipojuca, na Região Metropolitana do Recife (RMR), deve registrar temperaturas entre 23°C e 30°C
Quem estiver em Porto de Galinhas, no Litoral Sul de Pernambuco, nesta segunda-feira (27 de outubro de 2025), vai encontrar um dia típico de primavera com sol entre nuvens e pancadas rápidas de chuva.
Segundo a Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac), há previsão de chuvas isoladas pela manhã e à noite, com intensidade fraca.
Localizada no município de Ipojuca, na Região Metropolitana do Recife (RMR), a praia deve registrar temperaturas entre 23°C e 30°C, mantendo o clima quente e úmido característico do litoral pernambucano.
A umidade relativa do ar varia de 60% a 100%, o que pode aumentar a sensação térmica durante a tarde, especialmente para quem estiver aproveitando as piscinas naturais e as atividades ao ar livre.