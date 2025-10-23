fechar
Porto de Galinhas terá dia de sol e mar cristalino nesta quinta-feira (23)

A praia, localizada no município de Ipojuca, na Região Metropolitana do Recife (RMR), deve registrar temperaturas entre 24°C e 32°C

Por Bruna Oliveira Publicado em 23/10/2025 às 6:00
Istock

Quem escolher Porto de Galinhas, no Litoral Sul de Pernambuco, para aproveitar a quinta-feira (23 de outubro de 2025), deve encontrar um cenário ideal para descanso e atividades ao ar livre.

A previsão indica tempo firme, com céu parcialmente nublado, sem expectativa de chuva, e mar calmo e transparente, características que reforçam o encanto do destino mais conhecido de Ipojuca, na Região Metropolitana do Recife.

De acordo com dados da Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac), as temperaturas devem variar entre 24°C e 32°C, com o calor típico do clima tropical predominando durante o dia.

A umidade relativa do ar deve oscilar entre 60% e 100%, o que pode elevar a sensação térmica nas horas mais quentes.

As condições do tempo favorecem passeios de jangada até as piscinas naturais, mergulhos, caminhadas na faixa de areia e momentos de relaxamento à beira-mar.

Com boa visibilidade e luminosidade intensa, o dia promete ser um convite para contemplar a natureza e registrar as paisagens que fazem de Porto de Galinhas um dos destinos mais procurados do Nordeste.

