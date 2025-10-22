Clima favorável marca a quarta-feira (22/10) em Porto de Galinhas com sol e mar tranquilo

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

A praia, localizada no município de Ipojuca, na Região Metropolitana do Recife (RMR), deve registrar temperaturas entre 23°C e 31°C

Quem escolher Porto de Galinhas, no Litoral Sul de Pernambuco, para curtir a quarta-feira (22 de outubro de 2025) encontrará um dia convidativo ao lazer e ao descanso.

O cenário deve ser de mar cristalino, areia clara e boas condições para mergulhos, passeios de jangada e caminhadas à beira-mar — uma combinação que reforça o charme do destino mais famoso de Ipojuca, na Região Metropolitana do Recife (RMR).

Segundo informações da Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac), o clima será de céu parcialmente nublado, sem previsão de chuva, garantindo excelente visibilidade e temperatura agradável ao longo do dia.

Os termômetros devem oscilar entre 23°C e 31°C, com o calor típico do clima tropical predominando nas horas de maior insolação.

A umidade relativa do ar, que deve variar entre 60% e 100%, pode aumentar a sensação térmica no período da tarde.

Por isso, os visitantes devem apostar em roupas leves, uso regular de protetor solar e hidratação constante para aproveitar o dia com conforto e segurança.

Com condições estáveis e luminosidade intensa, esta quarta promete ser ideal para quem deseja contemplar a beleza das piscinas naturais e vivenciar o clima vibrante de um dos destinos mais encantadores do litoral pernambucano.