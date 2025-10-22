Maré alta marca dia em Porto de Galinhas nesta quarta (22)

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

De acordo com informações do site Tábuas da Maré, o amanhecer está previsto para às 4h53, enquanto o pôr do sol deve ocorrer às 17h15

Nesta quarta-feira (22 de outubro de 2025), os visitantes de Porto de Galinhas, no Litoral Sul de Pernambuco, poderão aproveitar um dia de tempo firme, sol constante e mar convidativo — cenário ideal para desfrutar das piscinas naturais e das paisagens paradisíacas que fazem do destino um dos mais procurados do Estado.

O amanhecer está previsto para 4h53 e o pôr do sol para 17h15, garantindo um longo período de claridade perfeito para passeios de jangada, mergulhos e caminhadas à beira-mar.

O clima deve permanecer ensolarado e estável durante todo o dia, criando condições ideais para atividades ao ar livre.

Apesar do tempo favorável, os visitantes devem ficar atentos à tabela de marés, que define os melhores horários para acessar as áreas de recife com segurança.

Previsão de marés para quarta-feira (22):

Maré alta: 4h35 – 2,2 m

Maré baixa: 10h47 – 0,3 m

Segunda maré alta: 16h45 – 2,1 m

Segunda maré baixa: 22h57 – 0,3 m

O coeficiente de maré está em 82, considerado alto, o que favorece a observação das variações do nível do mar e torna os passeios ainda mais fascinantes para quem busca contato com a natureza.

Seguir as orientações dos jangadeiros e guias locais é essencial para garantir experiências seguras e completas nas águas cristalinas de Porto de Galinhas, onde o sol, o mar e os recifes formam um dos cenários mais deslumbrantes do litoral pernambucano.