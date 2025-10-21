fechar
Sol e mar calmo devem marcar a terça-feira (21/10) em Porto de Galinhas

A praia, localizada no município de Ipojuca, na Região Metropolitana do Recife (RMR), deve registrar temperaturas entre 24°C e 32°C

Por Bruna Oliveira Publicado em 21/10/2025 às 6:00
Praia de Porto de Galinhas
Praia de Porto de Galinhas - iStock

Quem visitar Porto de Galinhas, no Litoral Sul de Pernambuco, nesta terça-feira (21 de outubro de 2025), encontrará um cenário perfeito para desfrutar das águas cristalinas, caminhar pela areia e contemplar as paisagens naturais que fazem do destino um dos mais procurados do estado.

De acordo com a Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac), o dia será de céu parcialmente nublado e sem previsão de chuva, favorecendo atividades ao ar livre, como mergulhos nas piscinas naturais e passeios de jangada.

Situada no município de Ipojuca, na Região Metropolitana do Recife (RMR), a praia deve registrar temperaturas entre 24°C e 32°C, mantendo o calor típico do clima tropical ao longo do dia.

A umidade relativa do ar deve variar entre 60% e 100%, o que pode intensificar a sensação térmica durante a tarde.

Por isso, é importante adotar cuidados como o uso de protetor solar, roupas leves e hidratação constante.

Com condições climáticas estáveis e luminosidade intensa, a terça-feira em Porto de Galinhas promete um dia ideal para quem busca relaxar e aproveitar o melhor do litoral pernambucano.

