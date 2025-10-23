Sol e maré alta prometem marcam Porto de Galinhas nesta quinta-feira (23)

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

De acordo com informações do site Tábuas da Maré, o amanhecer está previsto para às 4h53, enquanto o pôr do sol deve ocorrer às 17h15

Nesta quinta-feira (23 de outubro de 2025), quem visitar Porto de Galinhas, no Litoral Sul de Pernambuco, encontrará tempo firme, sol constante e mar cristalino, compondo um dos cenários mais convidativos do Estado.

As condições climáticas estáveis devem garantir um dia propício para mergulhos, passeios de jangada e caminhadas à beira-mar, em meio às paisagens que consagram o destino como um dos mais encantadores do Nordeste.

O amanhecer está previsto para 4h52 e o pôr do sol para 17h15, proporcionando longas horas de claridade ideais para atividades ao ar livre.

A previsão indica céu aberto e baixa probabilidade de chuva, com excelente visibilidade e temperatura agradável ao longo do dia.

A tabela de marés orienta os visitantes sobre os melhores momentos para explorar as piscinas naturais e recifes com segurança. Confira os horários previstos para esta quinta-feira (23):

Maré alta: 5h06 – 2,2 m

Maré baixa: 11h17 – 0,4 m

Segunda maré alta: 17h16 – 2,1 m

Segunda maré baixa: 23h29 – 0,3 m



O coeficiente de maré é de 76, considerado alto, o que torna as variações do nível do mar mais perceptíveis — um espetáculo natural à parte para quem busca contemplar o movimento das águas e o contraste dos tons azul-esverdeados típicos da região.

As autoridades locais reforçam a importância de seguir as orientações dos jangadeiros e guias credenciados, especialmente durante o acesso às áreas de recife.

Com o sol intenso, o mar tranquilo e a maré em harmonia, o dia promete ser uma verdadeira celebração da beleza natural de Porto de Galinhas, um dos ícones do litoral pernambucano.





