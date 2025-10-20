fechar
Cidades | Notícia

7 destinos nordestinos que unem tradição e paisagens de tirar o fôlego

O Nordeste brasileiro é um mosaico de cores, sabores e histórias. Para quem busca unir cultura, tradição e cenários impressionantes, a região oferece!

Por Bianca Tavares Publicado em 20/10/2025 às 10:45
Imagem de Pipa, Brasil
Imagem de Pipa, Brasil - Freepik

Clique aqui e escute a matéria

O Nordeste brasileiro é muito mais do que praias paradisíacas e sol intenso. A região combina cenários naturais únicos, cidades históricas, cultura viva e tradições que atravessam gerações, oferecendo experiências que mexem com todos os sentidos.

Viajar pelo Nordeste é se encantar com cores, sabores e ritmos que só quem nasce ou visita consegue compreender. Cada cidade, vila ou praia carrega histórias de luta, resistência e celebração da vida.

Desde o charme das cidades coloniais até as dunas e lagoas que parecem saídas de filmes, a região é capaz de surpreender até os viajantes mais experientes. Além disso, a gastronomia, os ritmos de forró e maracatu e o calor humano local tornam cada visita uma experiência memorável.

Confira sete lugares que unem tradição e paisagens de tirar o fôlego:

1. São Miguel dos Milagres, Alagoas

Com praias praticamente desertas e piscinas naturais de águas transparentes, o lugar é perfeito para quem busca contato intenso com a natureza. Além disso, a cultura local preserva tradições de pesca artesanal que revelam o cotidiano da região.

2. Lençóis Maranhenses, Maranhão

Dunas brancas que se encontram com lagoas de água doce formam um cenário surreal. É um destino que combina aventura e contemplação, onde cada caminhada revela paisagens diferentes e inesquecíveis.

3. Olinda, Pernambuco

Cenário de carnaval histórico e patrimônio cultural reconhecido, a cidade é pura tradição. Ruas de paralelepípedos, casarões coloniais e manifestações artísticas garantem uma imersão no passado e no presente nordestino.

4. Jericoacoara, Ceará

Famosa pelas dunas e pôr do sol que parecem pinturas, Jeri também mantém a essência de vila de pescadores. Passeios de buggy, kitesurf e redes à beira-mar tornam a experiência completa entre lazer e cultura local.

Leia Também

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

5. Praia do Forte, Bahia

Além das praias de água morna e cristalina, o destino abriga projetos de preservação da tartaruga marinha e cultura afro-brasileira presente nos museus e manifestações locais, tornando a visita rica em aprendizado e lazer.

6. Pipa, Rio Grande do Norte

O encontro entre falésias coloridas, praias com águas claras e vida marinha vibrante cria uma atmosfera única. Pipa mantém o charme de vila pequena com gastronomia típica e festas culturais que fazem o visitante se sentir em casa.

7. Alcântara, Maranhão

Cultura, história e arquitetura colonial preservada impressionam quem visita. As ruas, igrejas e casarões contam a história do Brasil e da resistência nordestina, tornando o destino ideal para quem gosta de viajar aprendendo sobre o passado.

Leia também

Maré alta marca a segunda-feira (20/10) em Porto de Galinhas
clima e tempo

Maré alta marca a segunda-feira (20/10) em Porto de Galinhas
Porto de Galinhas: veja como estará a maré neste domingo (19/10)
clima e tempo

Porto de Galinhas: veja como estará a maré neste domingo (19/10)

Compartilhe

Tags