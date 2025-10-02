Empreendedores pernambucanos movimentam bilhões em 2024 impulsionados pelo Mercado Livre

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Vendas geradas pelas PMEs na plataforma somam R$ 5 a cada segundo; Para 1 em cada 4 PMEs, o Mercado Livre representa sua principal fonte de receita

O Mercado Livre apresentou seu relatório “O Melhor do Brasil”, estudo realizado em parceria com a Euromonitor International, que avalia o impacto social e econômico gerado pelas pequenas e médias empresas (PMEs) e empreendedores que fazem parte de seu ecossistema. Em Pernambuco, as PMEs que operam no Mercado Livre movimentaram R$ 614 bilhões em atividade econômica em 2024 e geraram R$ 13,9 bilhões em benefícios econômicos.

Para 1 em cada 4 PMEs que atuam no Mercado Livre no Estado, as vendas geradas na plataforma, que somam R$ 5 a cada segundo, representam a principal fonte de receita, evidenciando o papel essencial do ecossistema no desenvolvimento dos empreendedores brasileiros.

A força do ecossistema também está na integração das diferentes cadeias de negócios. Além do marketplace e da logística própria, o Mercado Pago vem se consolidando como motor de crescimento para pequenas empresas: 60,5% das PMEs observaram aumento em suas vendas em 2024 ao incluir o Mercado Pago como meio de pagamento. Hoje, 7 em cada 10 PMEs da plataforma usam o Mercado Pago como seu principal meio de pagamento, movimentando R$ 13,6 bilhões em vendas processadas por meio de suas soluções.

“O relatório evidencia como o Mercado Livre vem cumprindo sua missão de democratizar o acesso ao comércio e aos serviços financeiros, encurtar distâncias e ampliar oportunidades. Mais do que números, os dados refletem histórias reais de transformação vividas por milhões de brasileiros que empreendem e crescem junto com a plataforma. Esse Brasil empreendedor está no coração do nosso ecossistema, gerando desenvolvimento e crescimento. Afinal, o que nos move é isso: entregar todos os dias “o melhor do Brasil”, dentro e fora da nossa plataforma”, afirmou Fernando Yunes, vice-presidente sênior e líder do Mercado Livre no Brasil.

Considerando todo o Brasil, o relatório revela que 5,8 milhões de negócios utilizaram o ecossistema da companhia no país, movimentando R$ 381 bilhões - valor equivalente a 3,2% do PIB brasileiro.

A pesquisa do Relatório de Impacto “O Melhor do Brasil” foi elaborada com base em mais de 7.700 entrevistas com PMEs e empreendedores ativos no marketplace e no Mercado Pago, além de considerar a análise de dados internos da companhia e entrevistas qualitativas com agentes da cadeia logística, como operadores de última milha e de centros de distribuição da companhia.

*Tomando como referência o dado do PIB do Brasil em 2024 segundo o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) considerando as vendas brutas no marketplace, a massa salarial mobilizada pelos envios decorrentes das vendas e as vendas brutas processadas via Mercado Pago.