Cidades | Notícia

50 anos de história: Gabriel Bacelar brilha no mercado imobiliário de Pernambuco

Construtora consolidada em Pernambuco celebra meio século de história e conquistas com tradição, inovação e planos de expansão pelo Estado

Por JC Publicado em 25/09/2025 às 14:20
O fundador da GB, Gabriel Bacelar, entre os sócios-diretores da construtora, Durval Bacelar (esquerda) e Bruno Bacelar (direita)
O fundador da GB, Gabriel Bacelar, entre os sócios-diretores da construtora, Durval Bacelar (esquerda) e Bruno Bacelar (direita) - Gleyson Ramos

O mercado imobiliário de Pernambuco está em festa: a Construtora Gabriel Bacelar, um ícone de solidez e inovação, sopra 50 velinhas em grande estilo. Meio século de história, um feito raríssimo e impressionante em um setor que vive de altos e baixos. Mas para a GB, o cenário é de pura prosperidade e expansão, acompanhando de perto o boom do setor na capital, Recife.

Com um crescimento que é pura inspiração — 6,64% de valorização só em 2024 e um salto de quase 200% em novos projetos nos últimos cinco anos —, Recife se consagra como a estrela do Nordeste, e a Gabriel Bacelar brilhou ainda mais nesse palco. São mais de 5 mil unidades entregues, quase 100 empreendimentos e 1,2 milhão de metros quadrados construídos, uma verdadeira obra de arte urbana.

Empresa familiar

À frente da empresa, o engenheiro Gabriel Bacelar resume o segredo do sucesso: “A longevidade da Gabriel Bacelar é uma prova de que a credibilidade e a dedicação são os pilares para qualquer negócio de sucesso.” E o que se vê é uma harmonia perfeita entre gerações. A segunda e a terceira geração da família atuam ativamente na gestão, injetando uma dose extra de modernidade e visão de futuro.

O sócio-diretor Bruno Bacelar, que seguiu os passos do pai na engenharia, revela que a palavra de ordem é inovação. “O nosso dia a dia é marcado pela busca permanente de inovação — seja no produto, na modernização de equipamentos e sistemas, na capacitação de recursos humanos e em todo o processo construtivo”, conta ele.

Já Durval Bacelar, outro sócio-diretor e engenheiro, destaca a naturalidade com que a nova geração se integrou, trazendo um frescor tecnológico e um olhar apurado para o mercado. “A evolução através das novas tecnologias e o entendimento do potencial e direcionamento do mercado foram absorvidos naturalmente”, afirma. E para completar o time de peso, Liana Bacelar Gama atua na gerência administrativa, reforçando a gestão impecável e a credibilidade reconhecida por todos.

Da lenda à vanguarda: o legado de luxo da GB

A trajetória da construtora é um verdadeiro desfile de empreendimentos de tirar o fôlego. Do pioneiro Mediterranée, que revolucionou o conceito de lazer, aos mais recentes ícones como o ICON Design Living, que dita as tendências de sustentabilidade, cada projeto é uma joia na coroa da GB.

E a história não para por aí. A Gabriel Bacelar também se consagrou no mercado corporativo, erguendo edifícios de alto padrão em localizações estratégicas. Destaque para o arrojado Recife Medcenter, anexo ao Shopping Recife, que uniu o melhor da saúde à conveniência de um dos maiores centros de compras da região.

O famoso "padrão GB de qualidade" é, de fato, a assinatura de uma empresa que não economiza em excelência. Do time de profissionais aos materiais de primeira, tudo é pensado para garantir a satisfação dos clientes. Afinal, como diz Gabriel Bacelar, a credibilidade é tudo, e nada seria possível sem a dedicação incansável de toda a equipe.

