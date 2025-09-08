fechar
Cidades | Notícia

Praia ou serra? 4 opções variadas de destino sem sair de Pernambuco

Da tranquilidade das praias do litoral ao clima ameno do interior, Pernambuco surpreende com opções de praia e serra para todos os gostos.

Por Thallys Menezes Publicado em 08/09/2025 às 23:51
Tamandaré (PE)
Tamandaré (PE) - Marcelo Verfe/Pexels

Pernambuco oferece uma diversidade de paisagens tão vasta que é possível se aventurar por cenários completamente diferentes sem precisar ir muito longe.

Para quem busca uma escapada que fuja do óbvio, o estado reserva destinos que equilibram o calor do litoral com o frescor da serra. Conheça quatro opções que provam a versatilidade pernambucana, oferecendo experiências únicas para todos os gostos.

4 opções variadas de destino em Pernambuco

1. Tamandaré

Localizada no litoral sul, Tamandaré é um refúgio de águas calmas e mornas. Famosa por abrigar a Praia dos Carneiros, o destino é um paraíso tranquilo, com coqueiros que se inclinam em direção ao mar e a icônica igrejinha à beira-mar. É uma excelente alternativa para quem busca a beleza das piscinas naturais de recifes, mas em um ambiente com menos movimento. A região convida ao relaxamento e a longas caminhadas pela areia.

2. Serrambi

Próxima aos famosos destinos do litoral sul, a Praia de Serrambi se destaca por sua tranquilidade e exclusividade. A praia é protegida por recifes, que formam piscinas naturais em maré baixa, ideais para famílias e para a prática de snorkel.

Serrambi é a escolha perfeita para quem quer a beleza e o sol do litoral pernambucano, mas prefere se hospedar em um local mais calmo e intimista, longe do agito das praias mais populares.

3. Garanhuns

Conhecida como a "Cidade das Flores" ou a "Suíça Pernambucana", Garanhuns se destaca por seu clima ameno e suas paisagens de serra. A cidade é famosa pelo seu Festival de Inverno, mas a beleza de seus parques, como o Parque Euclides Dourado, e a arquitetura charmosa de suas construções garantem um passeio agradável em qualquer época do ano.

4. Triunfo

Triunfo, no Sertão do Pajeú, é a cidade mais alta do estado. Com seu clima fresco e uma natureza surpreendente, ela é um verdadeiro oásis no sertão. O destino conta com paisagens montanhosas, um belo lago e atrações únicas, como o Cine Teatro Guarany, um dos mais antigos do Brasil, e o teleférico que oferece uma vista panorâmica da região.

