Três cidades brasileiras estão entre as mais inclusivas para turistas LGBTQIA+
Estas três localidades se destacam no ranking global da Booking.com com hospedagens certificadas e ambientes acolhedores para minorias.
O Brasil está ganhando destaque no turismo inclusivo. São Paulo, Florianópolis e Rio de Janeiro aparecem entre as dez cidades do mundo mais preparadas para receber turistas LGBTQIA+, segundo levantamento da Booking.com realizado em junho de 2025.
O estudo avalia acomodações com o selo Travel Proud, concedido a hotéis e pousadas que passaram por treinamento para oferecer experiências acolhedoras e respeitosas.
Ranking mundial das cidades mais inclusivas
No ranking global, São Paulo ocupa a 3ª posição, com 892 hospedagens certificadas. Florianópolis aparece em 7º lugar, com 691 acomodações, e o Rio de Janeiro na 9ª posição, com 627.
- Milão, na Itália, lidera a lista com 2.308 estadias reconhecidas, seguida por Roma, com 1.104.
Além disso, o levantamento destaca que o Brasil é o sexto país com maior número de hospedagens inclusivas, totalizando 5.749 estabelecimentos com selo Travel Proud.
Itália, Dinamarca, Espanha, França e Estados Unidos ocupam as cinco primeiras posições.
Infraestrutura e experiência do turista LGBTQIA+
Segundo a plataforma, as cidades brasileiras oferecem infraestrutura turística consolidada e ambientes urbanos diversos, onde a autenticidade e a liberdade de expressão são valorizadas. As iniciativas incluem sinalização visível de acolhimento, adaptação de espaços, políticas internas de diversidade e capacitação contínua das equipes.
Essas práticas garantem que turistas LGBTQIA+ encontrem atendimento adequado, seguro e respeitoso, reforçando a reputação das cidades como destinos inclusivos e acolhedores.
Lista completa das cidades com mais hospedagens inclusivas
- Milão, Itália – 2.308 estadias
- Roma, Itália – 1.104 estadias
- São Paulo, Brasil – 892 estadias
- Londres, Reino Unido – 876 estadias
- Cidade do México, México – 871 estadias
- Madri, Espanha – 801 estadias
- Florianópolis, Brasil – 691 estadias
- Porto, Portugal – 690 estadias
- Rio de Janeiro, Brasil – 627 estadias
- Cidade do Cabo, África do Sul – 600 estadias
Para turistas LGBTQIA+, escolher destinos com selo Travel Proud significa garantir estadias acolhedoras, participação em atividades inclusivas e liberdade de expressão em cada momento da viagem.
