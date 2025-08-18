fechar
Cidades |

Três cidades brasileiras estão entre as mais inclusivas para turistas LGBTQIA+

Estas três localidades se destacam no ranking global da Booking.com com hospedagens certificadas e ambientes acolhedores para minorias.

Por Bianca Tavares Publicado em 18/08/2025 às 12:15
Imagem de pessoas em uma parada do orgulho.
Imagem de pessoas em uma parada do orgulho. - iStock

Clique aqui e escute a matéria

O Brasil está ganhando destaque no turismo inclusivo. São Paulo, Florianópolis e Rio de Janeiro aparecem entre as dez cidades do mundo mais preparadas para receber turistas LGBTQIA+, segundo levantamento da Booking.com realizado em junho de 2025.

O estudo avalia acomodações com o selo Travel Proud, concedido a hotéis e pousadas que passaram por treinamento para oferecer experiências acolhedoras e respeitosas.

Ranking mundial das cidades mais inclusivas

No ranking global, São Paulo ocupa a 3ª posição, com 892 hospedagens certificadas. Florianópolis aparece em 7º lugar, com 691 acomodações, e o Rio de Janeiro na 9ª posição, com 627.

  • Milão, na Itália, lidera a lista com 2.308 estadias reconhecidas, seguida por Roma, com 1.104.

Além disso, o levantamento destaca que o Brasil é o sexto país com maior número de hospedagens inclusivas, totalizando 5.749 estabelecimentos com selo Travel Proud.

Itália, Dinamarca, Espanha, França e Estados Unidos ocupam as cinco primeiras posições.

Infraestrutura e experiência do turista LGBTQIA+

Segundo a plataforma, as cidades brasileiras oferecem infraestrutura turística consolidada e ambientes urbanos diversos, onde a autenticidade e a liberdade de expressão são valorizadas. As iniciativas incluem sinalização visível de acolhimento, adaptação de espaços, políticas internas de diversidade e capacitação contínua das equipes.

Essas práticas garantem que turistas LGBTQIA+ encontrem atendimento adequado, seguro e respeitoso, reforçando a reputação das cidades como destinos inclusivos e acolhedores.

 

Leia Também

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Lista completa das cidades com mais hospedagens inclusivas

  1. Milão, Itália – 2.308 estadias
  2. Roma, Itália – 1.104 estadias
  3. São Paulo, Brasil – 892 estadias
  4. Londres, Reino Unido – 876 estadias
  5. Cidade do México, México – 871 estadias
  6. Madri, Espanha – 801 estadias
  7. Florianópolis, Brasil – 691 estadias
  8. Porto, Portugal – 690 estadias
  9. Rio de Janeiro, Brasil – 627 estadias
  10. Cidade do Cabo, África do Sul – 600 estadias

Para turistas LGBTQIA+, escolher destinos com selo Travel Proud significa garantir estadias acolhedoras, participação em atividades inclusivas e liberdade de expressão em cada momento da viagem.

Com informações do G1.

Veja também: Conheça um pouco da CULTURA de SEUL, COREIA DO SUL

Leia também

Educação de excelência: cinco cidades brasileiras mostram caminhos de sucesso
Cidades

Educação de excelência: cinco cidades brasileiras mostram caminhos de sucesso
Cidades pequenas atraem moradores por segurança e custo de vida mais baixo
Cidades

Cidades pequenas atraem moradores por segurança e custo de vida mais baixo

Compartilhe

Tags