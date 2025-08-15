fechar
Cidades | Notícia

Cidades pequenas atraem moradores por segurança e custo de vida mais baixo

Monte Verde, Nova Petrópolis e Holambra se destacam entre os destinos que oferecem qualidade de vida e tranquilidade; confira os detalhes!

Por Bianca Tavares Publicado em 15/08/2025 às 11:32
Imagem de Holambra, Brasil
Imagem de Holambra, Brasil - Paulo Eduardo Canedo Nabas/iStock

Cada vez mais pessoas buscam cidades pequenas para fugir da correria urbana e da insegurança das grandes metrópoles.

Locais menores costumam oferecer forte senso comunitário, facilitando a identificação de atividades suspeitas e criando um ambiente mais seguro, segundo a Revista Ana Maria.

Além da segurança, esses municípios apresentam menor densidade populacional e policiamento mais próximo da comunidade, o que contribui para índices de criminalidade mais baixos.

Cidades pequenas que valem a pena

A vida fora das grandes cidades também proporciona mais tempo livre, contato com áreas verdes, opções de lazer ao ar livre e eventos culturais locais, além de custos de vida mais acessíveis.

Entre as cidades brasileiras mais procuradas em 2025 estão Monte Verde (MG), Nova Petrópolis (RS), Holambra (SP), São Bento do Sul (SC) e Pirenópolis (GO).

Todas se destacam por oferecer infraestrutura eficiente, segurança e políticas de integração social.

Antes de se mudar, é importante avaliar fatores como acesso a serviços de saúde e educação, oportunidades de trabalho e adaptação ao ritmo local.

Visitar o município em diferentes épocas do ano e conversar com moradores ajuda a garantir que a mudança seja segura e satisfatória.

