Cidades pequenas atraem moradores por segurança e custo de vida mais baixo
Monte Verde, Nova Petrópolis e Holambra se destacam entre os destinos que oferecem qualidade de vida e tranquilidade; confira os detalhes!
X
Notícia
É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também
diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.
Artigo
Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do
jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.
Investigativa
Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige
técnicas e recursos específicos.
Content Commerce
Conteúdo editorial que oferece ao leitor ambiente de compras.
Análise
É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados.
Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.
Editorial
Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.
Patrocinada
É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.
Checagem de fatos
Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.
Contexto
É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um
fato ou notícia.
Especial
Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um
determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens
que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.
Entrevista
Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e
respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do
entrevistado reproduzida entre aspas.
Crítica
Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções
artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.
Clique aqui e escute a matéria
Cada vez mais pessoas buscam cidades pequenas para fugir da correria urbana e da insegurança das grandes metrópoles.
Locais menores costumam oferecer forte senso comunitário, facilitando a identificação de atividades suspeitas e criando um ambiente mais seguro, segundo a Revista Ana Maria.
Além da segurança, esses municípios apresentam menor densidade populacional e policiamento mais próximo da comunidade, o que contribui para índices de criminalidade mais baixos.
Cidades pequenas que valem a pena
A vida fora das grandes cidades também proporciona mais tempo livre, contato com áreas verdes, opções de lazer ao ar livre e eventos culturais locais, além de custos de vida mais acessíveis.
Entre as cidades brasileiras mais procuradas em 2025 estão Monte Verde (MG), Nova Petrópolis (RS), Holambra (SP), São Bento do Sul (SC) e Pirenópolis (GO).
Todas se destacam por oferecer infraestrutura eficiente, segurança e políticas de integração social.
Antes de se mudar, é importante avaliar fatores como acesso a serviços de saúde e educação, oportunidades de trabalho e adaptação ao ritmo local.
Visitar o município em diferentes épocas do ano e conversar com moradores ajuda a garantir que a mudança seja segura e satisfatória.
Veja também: Conheça um pouco da CULTURA de SEUL, COREIA DO SUL