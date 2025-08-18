fechar
Cidades | Notícia

Educação de excelência: cinco cidades brasileiras mostram caminhos de sucesso

Sobral, Nova Odessa, Londrina, Palmas e Vitória se destacam no ensino básico com projetos inovadores e resultados acima da média nacional

Por Bianca Tavares Publicado em 18/08/2025 às 11:58
Imagem de Londrina, Paraná
Imagem de Londrina, Paraná - VINICIUS BACARIN/iStock

Clique aqui e escute a matéria

No cenário da educação brasileira, algumas cidades se destacam por estratégias eficazes e resultados expressivos no ensino fundamental.

Segundo levantamento do site Revista Ana Maria, essas cidades combinam investimento em infraestrutura, formação docente contínua e engajamento da comunidade, servindo como referência para outras regiões do país.

Quais são?

monkey business images/iStock
Imagem de uma professora lendo para os alunos - monkey business images/iStock

Sobral, no Ceará, é reconhecida pelo acompanhamento constante do desempenho dos alunos e pelo sistema estruturado de metas educacionais. A cidade valoriza a formação dos professores e utiliza avaliações externas alinhadas ao MEC para ajustar práticas pedagógicas e garantir aprendizado de qualidade.

Nova Odessa, em São Paulo, investe em escolas bem equipadas, atualização de materiais pedagógicos e programas de incentivo à leitura e matemática. A cidade também prioriza inclusão, adaptando espaços para estudantes com necessidades especiais e promovendo a participação ativa das famílias no processo educativo.

Londrina, no Paraná, aposta em inovação pedagógica com projetos multidisciplinares e desenvolvimento contínuo de docentes. A abordagem centrada no aluno e o estímulo à autonomia pedagógica refletem-se em resultados consistentes e altos índices de qualidade.

Leia Também

Palmas, capital de Tocantins, foca na formação técnica dos professores, criação de ambientes acolhedores e uso de metodologias ativas. A cidade investe em tecnologia educacional e programas de formação digital, garantindo que todos os alunos tenham acesso a uma educação inclusiva e moderna.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Vitória, no Espírito Santo, destaca-se pela integração entre escola e comunidade, oferecendo acompanhamento psicopedagógico para identificar e tratar dificuldades de aprendizagem. O incentivo à participação familiar e o uso de ferramentas de avaliação diagnóstica consolidam a cidade como exemplo de educação de qualidade.

Esses municípios mostram que, mesmo diante de desafios e recursos limitados, é possível implementar ações estratégicas que transformam a educação básica e inspiram práticas em todo o país.

Com informações do portal Correio Braziliense

Veja também: Conheça um pouco da CULTURA de SEUL, COREIA DO SUL

Leia também

Mozart Neves Ramos: Um facho de esperança para a primeira infância
opinião

Mozart Neves Ramos: Um facho de esperança para a primeira infância
MEC abre processo de escolha de obras para salas de aula do ensino médio a partir de 2026
LIVROS

MEC abre processo de escolha de obras para salas de aula do ensino médio a partir de 2026

Compartilhe

Tags